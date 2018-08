Nokia, nuovo smartphone il 21 agosto: è il Nokia 9?

Nokia ha annunciato su Twitter che durante un evento in scena il 21 agosto lancerà quello che definisce «uno dei telefoni più attesi». Probabilmente si riferisce al Nokia 9, nuovo smartphone di punta già oggetto di numerose indiscrezioni in passato.

La nota società non ha ancora confermato cosa presenterà in occasione dell’evento di martedì, limitandosi a pubblicare su Twitter un piccolo teaser dove afferma che gli utenti devono tenersi «pronti al reveal di uno dei telefoni più attesi». «Siamo entusiasti di presentarvi l’evento Nokia per smartphone per uno dei telefoni più attesi martedì 21 agosto. Restate sintonizzati per saperne di più!», si legge nel post, riportato qui di seguito, insieme all’immagine teaser che mostra il nuovo dispositivo nella sua forma, chiaramente oscurato.

We are thrilled to bring you the Nokia smartphones event for one of the most awaited phones on Tuesday 21st August. Stay tuned for more! #Nokiamobile #BringItOn pic.twitter.com/LXgnzguDvm

— Nokia Mobile (@Nokiamobile) August 16, 2018