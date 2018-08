IFA 2018, novità LG per l’home entertainment

Luca Colantuoni,

Si avvicina l’inizio dell’importante manifestazione tedesca che vedrà la partecipazione dei maggiori produttori mondiali dell’elettronica di consumo. Uno di essi sarà LG che mostrerà numerose novità per l’home entertainment, tra cui le ThinQ AI TV con Google Assistant annunciate al CES 2018 di Las Vegas. LG porterà all’IFA 2018 di Berlino anche i nuovi altoparlanti Bluetooth della serie XBOOM, alcuni dei quali arriveranno in Italia.

ThinQ non è solo il suffisso aggiunto ai nomi dei recenti smartphone delle serie G e V, ma è una completa piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che comprende anche frigoriferi, lavatrici, sistemi audio e soprattutto TV che presto arriveranno anche in Europa: W8/C8/E8/B8 (OLED) e SK9500/SK9000/SK8000 (Super UHD TV). A partire dal quarto trimestre 2018, Google Assistant potrà essere utilizzato sulle ThinQ AI TV in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, oltre che in Australia, Canada e Corea del Sud.

Grazie all’assistente personale, i televisori LG ThinQ 2018 consentiranno agli utenti di gestire le attività quotidiane, trovare risposte o controllare dispositivi compatibili con la smart home. Sarà sufficiente tenere premuto il pulsante del microfono del telecomando e chiedere informazioni (previsioni del tempo, orari di un ristorante, ultimi risultati sportivi), chiedere di abbassare le luci e guardare le foto su Google Foto.

Le ThinQ AI TV diventeranno l’hub della smart home, permettendo di accedere a numerosi dispositivi come aspirapolvere robot, termostati, depuratori d’aria, luci e smart speaker. Ovviamente gli utenti potranno utilizzare il linguaggio naturale per cercare informazioni o contenuti specifici, cambiare canale, alzare/abbassare il volume, spegnere la TV o trovare il programma preferito.

LG mostrerà all’IFA 2018 anche gli altoparlanti XBOOM Go PK3/PK5/PK7 con tecnologia audio Meridian e supporto per lo streaming audio ads alta risoluzione in formato lossless a 24bit/576kbps (Qualcomm aptX HD). Gli smart speaker XBOOM AI ThinQ WK7 e WK9 permettono invece di eseguire diverse operazioni e controllare altri dispositivi attraverso i comandi vocali di Google Assistant.