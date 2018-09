Nokia 7.1 Plus, annuncio il 4 ottobre?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha organizzato per il 4 ottobre un evento a Milano (e in altre città europee, tra cui Londra) per presentare un nuovo smartphone. L’invito non contiene nessun indizio ma, in base alle indiscrezioni più recenti, il protagonista potrebbe essere il Nokia 7.1 Plus (Nokia X7 in Cina). L’annuncio globale indica chiaramente l’importante di questo dispositivo per il produttore finlandese.

L’immagine visibile all’inizio dell’articolo è un render ricavato dai disegni CAD ottenuti dal noto leaker @OnLeaks. Il design è simile a quello del Nokia 6.1 Plus (Nokia X6), quindi è presente un notch nella parte superiore dello schermo e una cornice piuttosto evidente nella parte inferiore. Le dimensioni previste sono 149,8×71,2×8 millimetri, quindi la diagonale dello schermo potrebbe essere 5,7 o 5,8 pollici. Risoluzione (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto (19:9) dovrebbero rimanere invariati.

Sul retro si notano la doppia fotocamera con ottica Zeiss e il lettore di impronte digitali di forma circolare. Il Nokia 7.1 Plus dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. In termini di specifiche, lo smartphone si posizionerà tra il Nokia 8 e il Nokia 7 Plus. Per quanto riguarda i materiali del telaio non si prevedono novità, per cui verranno sicuramente scelti alluminio (frame) e vetro (cover).

Non mancheranno i tradizionali chip wireless (WiFi, Bluetooth, GPS e LTE), la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Il Nokia 7.1 Plus, come i suoi “fratelli minori”, è uno smartphone Android One. Ciò significa che gli utenti troveranno la versione stock di Android 9 Pie. Il prezzo previsto per il mercato indiano è 25.000 rupie, corrispondenti a circa 300 euro al cambio attuale (tasse escluse).