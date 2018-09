Google Pixel 3, nuove immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Da molte settimane circolano informazioni sui nuovi smartphone che Google presenterà il prossimo 9 ottobre a New York. La diffusione online di immagini che raffigurato i Pixel 3 e 3 XL continuano senza sosta e ora è possibile vedere l’interfaccia dell’app Fotocamera e di Google Assistant, oltre a nuove foto dei due dispositivi.

La nuova UI dell’app Fotocamera permette di accedere più rapidamente ad alcune impostazioni. Invece di toccare il menu nell’angolo superiore sinistro è possibile attivare le modalità video, panorama e ritratto direttamente dalla schermata principale, tramite i corrispondenti pulsanti mostrati sopra il pulsante dell’otturatore. Google ha modificato anche l’interfaccia dell’assistente personale: il messaggio “Come posso aiutarti?” è stato spostato più in alto e le icone per Google Lens e tastiera sono state scambiate di posto.

Il noto leaker Evan Blass ha condiviso su Twitter un’immagine che mostra la parte frontale dei due smartphone. Oltre alle diverse dimensioni si nota chiaramente il design scelto da Google. Il Pixel 3 (a sinistra) ha uno schermo più tradizionale con rapporto di aspetto 18:9 e cornici piuttosto evidenti. Il Pixel 3 XL (a destra) ha invece un notch abbastanza ampio che ospita uno dei due altoparlanti e due fotocamere frontali, per le quali si prevedono sensori da 8,1 megapixel, abbinati ad obiettivi con aperture f/1.8 e f/2.2. La singola fotocamera posteriore dovrebbe avere una risoluzione di 12,2 megapixel.

Nel codice dell’app Google sono state infine trovate due GIF animate che mostrano l’accessorio Pixel Stand per la ricarica wireless. Quando in carica, i Pixel 3 potranno visualizzare uno slideshow fotografico e diverse notifiche per messaggi, calendario, sveglia, musica e altro. Gli smartphone verranno posizionati in verticale mediante un piccolo sostegno.

Ulteriori indiscrezioni verranno sicuramente divulgate nel corso dei prossimi giorni. Per avere una conferma ufficiale è necessario attendere l’annuncio del 9 ottobre. In quell’occasione, Google dovrebbe presentare altri prodotti, tra cui il tablet Pixelbook e lo smart display Home Hub.