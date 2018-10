LG c’è uno smartwatch al fianco del V40

Antonino Caffo,

Qualche giorno fa LG ha confermato la presentazione del nuovo smartphone V40 ThinQ il 3 ottobre a New York (il 4 a Seoul). Pare che il telefonino non sarà l’unico protagonista della giornata, visto che aumentano le indiscrezioni circa l’arrivo di uno smartwatch, dal funzionamento particolare. Si parla infatti di un prodotto ibrido, dotato di un doppio meccanismo, analogico e digitale, in grado di dar vita a un orologio che potrebbe far gola a molti, non solo agli appassionati di tecnologia.

Un tipo di costruzione talmente particolare da richiedere un rinvio del lancio originale, programmato per lo scorso aprile. Dopo mesi dunque ecco tornare in auge il dispositivo, che il noto leaker Evan Blass descrive con queste caratteristiche tecniche:

Snapdragon 2100

Display da 1,2 pollici 360 x 360

768 MB di Ram

4 GB di storage

Bluetooth 4.2

porta USB di Tipo-C

certificazione IP68

autonomia da 100 giorni (disabilitando Wear OS)

cinturino da 22 mm

Conosciuto come LG Watch Timepiece, pare che il reparto marketing della coreana abbia rinominato lo smartwatch come LG Watch W7, proprio in vista della presentazione imminente. Come detto, la particolarità è sulla doppia modalità di utilizzo, che prevede un uso classico con lancette e movimento meccanico (comunque con notifiche attive) e uno più smart, potenziato dal sistema di bordo Wear OS. Esisterebbe poi una terza via, quella della tradizione nuda e cruda che, a fronte di una disattivazione dell’ambiente software, porterebbe l’orologio a ottenere un’autonomia più che dilungata, oltre i tre mesi.