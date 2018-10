Google Pixel Slate, ecco le nuove immagini

Antonino Caffo,

Domani alle 17 Google darà il via al suo evento autunnale con cui svelerà parecchie novità hardware. In cima alla lista la nuova famiglia di smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL ma non solo. C’è un certo interesse anche intorno al tablet Pixel Slate, di cui oggi conosciamo ulteriori immagini.

Diffuse online da MySmartPrice, le foto mostrano un dispositivo con a bordo Chrome OS dotato di una cover con tastiera estraibile. Il sito riporta di un tablet con rapporto dimensionale da 3:2 e il supporto a una penna digitale, simile alla Apple Pencil di iPad e iPad Pro. Dal punto di vista delle specifiche tecniche non si hanno molte informazioni circa l’hardware interno ma si distinguono chiaramente una porta USB di Tipo-C sul lato, due speaker stereo, fotocamera posteriore e anteriore e nessun jack classico per le cuffie.

Niente di così rivoluzionare nell’aspetto in relazione a quanto offre il mercato ma il software potrebbe essere davvero interessante e porsi come terza alternativa di assoluto valore tra iOS e Android per una produttività on-mobile maggiormente versatile. Chrome OS, quale derivato del robottino verde, si basa sulle stesse API, aggiornate, di Oreo e P ma con un adattamento visivo che sa più di desktop che smartphone. Non è un caso se produttori di tablet “seriali”, come Samsung, abbiano già scelto in passato di proporre terminali con Windows 10, per dare un senso di migliore approccio a certi utilizzi per un pubblico esigente.

Come anticipato, al fianco del Pixel Slate Google dovrebbe presentare anche altri gingilli, tra cui stand di ricarica wireless, Pixelbook e soprattutto l’Home Hub, uno speaker con display, e il Chromecast 2018, con supporto alla risoluzione 1080p e prezzo ancora concorrenziale da 35 dollari.