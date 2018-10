iPad Pro: connettori magnetici e Apple Pencil 2?

Marco Grigis,

La presentazione dei nuovi iPad Pro appare sempre più vicina: Apple potrebbe infatti organizzare un evento speciale entro la fine di ottobre, dedicato non solo ai nuovi tablet professionali ma anche al rinnovamento della linea Mac. In attesa di conferme dal gruppo di Cupertino, emergono nuove indiscrezioni sull’iDevice e i suoi accessori, tra cui un misterioso connettore magnetico e una versione riprogettata di Apple Pencil.

Secondo quanto riferito da 9to5Mac e AppleInsider, sulla base di alcune fonti vicine all’azienda californiana, dovrebbero essere confermate tutte le indiscrezioni già emerse sul conto di iPad Pro: i due modelli si caratterizzeranno per un design più sottile, privo di Touch ID data l’introduzione delle tecnologie Face ID, queste ultime abbinate a un display edge-to-edge. Non vi sarà però un top notch, così come avviene per la linea iPhone: date le maggiori dimensioni, non vi è bisogno di sacrificare lo schermo per incorporare le componenti TrueDepth.

Oltre al possibile supporto a USB-C, in sostituzione di Lightning per abilitare il collegamento a schermi esterni in risoluzione 4K, i nuovi iPad Pro potrebbero incorporare un inedito “Magnetic Connector”, pensato per il collegamento di accessori diversi rispetto alla classica Smart Keyboard. Non è però tutto, poiché si parla di una possibile compatibilità con una nuova versione della stilo digitale di Cupertino: l’evento di ottobre, di conseguenza, potrebbe rappresentare il palco ideale per il lancio di Apple Pencil 2.

Sulle caratteristiche hardware della seconda edizione della penna digitale di Cupertino non sono emersi molti dettagli, ma è probabile incorpori un nuovo connettore USB-C – affinché possa essere collegata agli iPad Pro per la ricarica – e nuove funzioni per la gestione della precisione del tratto. Al momento, Apple non ha ancora inoltrato gli inviti per la stampa, di conseguenza non è dato sapere quando effettivamente avverrà l’evento di presentazione.