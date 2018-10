Tesla Model 3, nuovo modello Mid Range

Filippo Vendrame,

Tesla ha annunciato la nuova versione “Mid Range” della sua Model 3 con prezzi a partire da 45 mila dollari senza incentivi. Non si tratta dell’atteso modello base da 35 mila dollari ma di una variante tutta nuova mai annunciata in precedenza. Tesla ama stupire ed anche in questo caso ha sorpreso i suoi utenti lanciando un prodotto inedito. Sino ad ora, gli acquirenti della “piccola” auto elettrica della casa americana potevano optare solamente per la versione “Long Range” con prezzi a partire da 49 mila dollari.

Questa nuova variante “Mid Range” della Model 3 si caratterizza, dunque, per un pacco batteria più piccolo in grado di offrire 260 miglia di autonomia contro le 310 miglia della variante “Long Range”. Il tutto, come detto, con un prezzo inferiore di 4 mila dollari. La nuova batteria, come evidenziato dallo stesso Elon Musk, è la medesima della versione a lunga autonomia, ma con un numero inferiore di celle. Meno autotomia ed anche meno prestazioni anche se sempre di spessore. La velocità massima raggiunge le 125 miglia orarie, mentre lo scatto da 0 a 60 miglia orarie richiede 5,6 secondi.

L’introduzione di questo nuovo modello, però, ha rivoluzionato l’intero listino della Model 3. La trazione integrale, infatti, è disponibile solamente per la variante “Long Range“. Chi acquisterà questo nuovo modello dovrà “accontentarsi” della trazione posteriore.

Inoltre, Tesla ha apportato anche alcune modifiche di prezzo ad alcuni optional installabili sulla sua auto elettrica. La casa americana ha spiegato che grazie al miglioramento della produzione è stato possibile diversificare ulteriormente l’offerta.

Tesla ha, inoltre, comunicato che la versione base della Model 3 dovrebbe essere lanciata sul mercato tra 4-6 mesi. Chi aspettava questo modello, dunque, dovrà attendere ancora molti mesi. In alternativa, gli acquirenti potranno puntare su questo nuovo modello che verosimilmente strizza l’occhio a chi sta attendendo il lancio della variante base della Model 3.