Wind, nuove offerte operator attack e winback

Wind ha deciso di lanciare una nuova offerta operator attack ed una nuova campagna winback. L’obiettivo è sempre lo stesso e cioè convincere nuove persone ad acquistare una SIM ed a portare il loro numero in Wind. Per quanto concerne l’offerta operator attack, all’interno del sito dell’operatore è disponibile una nuova sezione “Torna in Wind” che offre diverse soluzioni in base all’operatore da cui si proviene.

Queste offerte personalizzabili sono disponibili sia per gli ex clienti Wind che per tutti coloro che provengono da altri operatori. La nuova offerta operator attack di Wind è molto articolata ed è declinata in tre tariffe speciali. Wind Smart OnLine Edition prevede chiamate illimitate e 30 GB di Internet 4G al prezzo di 8,99 euro al mese. Tariffa attivabile se si proviene da TIM, Vodafone e PosteMobile. Wind Smart Special 50 propone, invece, chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Tariffa sottoscrivibile solo se si proviene da Iliad. Infine, Wind Smart Special 5 propone chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet a 5 euro al mese. Tariffa dedicata a tutti i clienti degli operatori virtuali, PosteMobile escluso.

Il costo di attivazione online di queste offerte è di 0 euro a patto di rimanere in Wind per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro.

Per quanto concerne, invece, la campagna winback, essa è stata pensata per convincere alcuni ex clienti a tornare in Wind. Più nello specifico, alcuni ex clienti dell’operatore arancione riceveranno un SMS che permetterà di attivare la tariffa Wind Smart 30 Fire a 4,99 euro al mese che prevede chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet. Il costo di attivazione è di 10 euro ma solo se si rimane in Wind per 24 mesi. La SIM costa 10 euro.