Volantino Unieuro, arrivano i Natalissimi

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo volantino di Natale. Sino al prossimo 24 di dicembre i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di sconti su moltissimi prodotti. Per chi sta ancora cercando il regalo giusto, trattasi sicuramente di un’opportunità davvero molto interessante. All’interno del volantino chiamato “Natalissimi”, Unieuro propone sconti su smartphone, tablet pc, computer, televisori, gadget e molto altro ancora.

Per esempio, tra gli smartphone spiccano il Huawei P20 Lite a 259 euro, il Samsung Galaxy Note 9 a 899,90 euro, l’Honor 9 Lite a 199,90 euro e l’iPhone X 64 GB a 899 euro. Tra i tablet pc, invece, spiccano il Samsung Galaxy Tab S4 a 549,90 euro, oppure il Huawei T5 con display da 10 pollici a 139,90 euro. Unieuro ha deciso di proporre anche una vasta selezione di computer dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, si evidenzia il Surface Pro nella versione con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 799,99 euro con Type Cover inclusa. Da segnalare anche il Lenovo MIIX 630 con processore Snapdragon 835 a 999,99 euro.

Gli appassionati di gaming potranno rivolgere la loro attenzione sulla console Xbox One S 1TB con doppio controller e gioco incluso a 199,99 euro. La Nintendo Switch viene scontata a 269 euro mentre la PS4 500 GB è proposta a 199 euro.

Unieuro propone anche un’ampia selezione di televisori di ultima generazione, prodotti ideali per chi vuole rendere il proprio salotto di casa una piccola sala cinematografica. Nel volantino di Natale di Unieuro non mancano anche fotocamere e gadget di tutti i tipi come il Google Home Mini a 29,90 euro.

Presenti anche gli hoverboard ed in particolare il Segway minilite a 199,99 euro. Tra i droni si evidenzia il DJI Mavic Air combo a 899 euro.