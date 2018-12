MyWind Christmas: Gift Card da 50 euro in regalo

Filippo Vendrame,

Wind ha lanciato il nuovo concorso “MyWind Christmas“. Trattasi di un’interessante iniziativa dedicata al Natale che sino al 24 dicembre mette in palio ogni giorno 30 Gift Card del valore di 50 euro. Un’iniziativa natalizia molto simile a quella lanciata da 3 Italia. Del resto, Wind e 3 Italia sono entrambi brand di Wind Tre.

Requisito fondamentale di questo concorso, aver installato sul proprio smartphone l’applicazione MyWind per smartphone Android ed iOS. Per provare a vincere è necessario cliccare sul bottone “GIOCA” presente nella schermata del gioco. Ogni giorno i clienti Wind dovranno cliccare sul bottone per effettuare la giocata del giorno, mentre le giornate passate non saranno più giocabili. L’operatore arancione precisa che durante il concorso ci saranno due schermate di gioco così suddivise: una sino al 20 dicembre e l’altra dal 21 al 24 dicembre. Il concorso è un instant win, quindi il cliente visualizzerà immediatamente la schermata di vittoria o quella perdente.

I premi verranno spediti all’indirizzo fornito dai vincitori; a tale proposito Wind precisa che tali vincitori verranno contattati telefonicamente al numero dal quale avranno giocato e vinto. I premi giornalieri saranno consegnati entro 180 giorni dal termine del concorso. Si può vincere una sola volta al giorno per ogni giorno di concorso sino al 24 dicembre.

Le Gigft Card saranno messe in palio dai partner del concorso di Wind tra i quali si evidenziano: Carrefour, Smartbox, Prenatal, Amazon, Decathlon, Imetec, Euronics, Toys, Douglas, Mediaworld e Feltrinelli. Le Gift Card potranno essere spese entro un anno dalla loro attivazione sia online che nei negozi fisici.

Trattasi di una promozione di Natale davvero molto simpatica che mette in premio Gift Card utili per qualche regalo natalizio last minute. Maggiori dettagli sul concorso direttamente all’interno del sito ufficiale di Wind.