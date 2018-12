Natale 2018, 3 Italia lancia Christmas Tree

Filippo Vendrame,

Natale si avvicina e 3 Italia ha deciso di lanciare una promozione molto particolare rivolta a tutti i suoi clienti. Trattasi di Christmas Tree ed è rivolta a tutti i clienti che hanno installato sul loro smartphone l’applicazione My3 attraverso la quale si potrà partecipare a questa iniziativa natalizia dell’operatore brand di Wind Tre. Dal 14 al 24 dicembre i clienti 3 Italia potranno partecipare ad un mini gioco che permetterà di vincere ogni giorno 30 gift card digitali del valore di 50 euro.

Le gift card potranno essere spese all’interno dei partner dell’iniziativa quali Smartbox, Carrefour, Mediaworld, Amazon, Decathlon, Feltrinelli, Toys, Douglas, Euronics, Imetec e Prenatal. I vincitori dei premi giornalieri verranno avvisati in tempo reale attraverso la schermata di vittoria e successivamente saranno contattati dalla segreteria organizzativa per fornire i dati utili alla consegna del premio. I premi saranno consegnati entro 180 giorni dall’assegnazione della vincita. I clienti di 3 Italia potranno giocare più volte al giorno ma potranno vincere solo una gift card al giorno.

Saranno esclusi i clienti che avranno disinstallato l’App entro la data di fine concorso. Per provare a vincere è necessario cliccare sul bottone “GIOCA” presente nella schermata di gioco. Ogni giorno l’utente dovrà cliccare sul bottone per effettuare la giocata del giorno, mentre le giornate passate saranno in ogni caso oscurate e non più “giocabili”.

Trattasi di una promozione di Natale davvero molto simpatica che mette in premio una gift card utile per qualche regalo last minute. Si ricorda che attraverso l’App My3 gli utenti possono controllare i loro consumi, visualizzare il dettaglio delle offerte e gestire le loro linee con un unico accesso.

Maggiori informazioni sul concorso Christmas Tree direttamente all’interno del sito ufficiale di 3 Italia.