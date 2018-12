Samsung Galaxy S10 e S10+, novità sulle specifiche

Luca Colantuoni,

Utilizzando le indiscrezioni già trapelate nelle scorse settimane e le nuove informazioni ricevute da un fonte anonima, il sito Phone Arena ha pubblicato un articolo aggiornato sul design e le specifiche dei Galaxy S10 e S10+. Oltre a questi due modelli, Samsung dovrebbe annunciare anche il Galaxy S10 Lite e una versione 5G.

Il produttore coreano avrebbe deciso di presentare i nuovi top di gamma durante un evento Unpacked organizzato per il 20 febbraio 2019, ma al momento non sono arrivate conferme sulla data. Sembra tuttavia certo l’annuncio di quattro smartphone, i cui nomi potrebbero essere Galaxy S10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G, rispettivamente con schermo da 5,8, 6,1, 6,4 e 6,7 pollici. I Galaxy S10 e Galaxy S10+ avranno un design piuttosto simile, ma con una piccola differenza visibile sulla parte frontale.

Entrambi avranno uno schermo Super AMOLED Infinity-O, cornici molto piccole e un elevato screen-to-body ratio. Secondo quanto riferito dalla fonte, il Galaxy S10 avrà una singola fotocamera in-display, quindi ci sarà un piccolo foro nell’angolo superiore destro. Il Galaxy S10+ avrà invece due fotocamere in-display, per cui il foro sarà più grande e di forma ovale. Per il Galaxy S10 Lite si prevedono una singola fotocamera frontale e due fotocamere posteriori. Il Galaxy S10 5G dovrebbe avere quattro fotocamere posteriori, come il Galaxy A9. Potrebbe però essere identico al Galaxy S10+, ad eccezione del modem 5G.

Tutti i modelli avranno ancora il jack audio da 3,5 millimetri, oltre alla porta USB Type-C. Possibile l’eliminazione dello scanner dell’iride, in quanto dovrebbe essere integrato un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni. Nessun dubbio infine sulla connettività: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e 4G/5G. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con la nuova interfaccia One UI.