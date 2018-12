Samsung Galaxy S10, nuovi render di tre modelli

Luca Colantuoni,

Come già accaduto in passato anche per il Galaxy S10 iniziano arrivare interessanti dettagli dai produttori di custodie (in maniera più o meno intenzionale). Dopo il render che confermerebbe le tre fotocamere posteriori del Galaxy S10 sono apparse online le immagini dei tre modelli che Samsung dovrebbe annunciare al Mobile World Congress 2019 di Barcellona.

I produttori di custodie hanno già ricevuto i disegni CAD da Samsung per metterle in vendita appena lo smartphone arriverà sul mercato. Teoricamente si tratta di informazioni riservate, ma spesso vengono condivise online. Olixar ha infatti pubblicato i render delle custodie per i Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10+ che permettono di vedere il design e di verificare la presenza di alcuni componenti. Ovviamente la conferma ufficiale arriverà solo quando Samsung svelerà la nuova serie.

Come si può vedere nell’immagine, i tre modelli avranno un display Infinity-O da 5,8, 6,1 e 6,4 pollici. Lo schermo dei Galaxy S10 Lite e Galaxy S10 ha un piccolo foro nell’angolo superiore destro in corrispondente della fotocamera frontale. Il Galaxy S10+ dovrebbe avere due fotocamere frontali, quindi il foro ha una forma allungata. In base alle precedenti indiscrezioni, il Galaxy S10 Lite avrà uno schermo flat, ma il render mostra uno schermo dual edge. Non è possibile invece confermare il numero delle fotocamere posteriori. Il modulo fotografico verrà ruotato di 90 gradi rispetto a quello dei Galaxy S9/S9+, viste le maggiori dimensioni.

Un altro dettaglio chiaramente visibile è il jack audio da 3,5 millimetri. Samsung conserverà quindi questo componente analogico nei futuri top di gamma, nonostante l’eliminazione nel recente Galaxy A8s. Il primo smartphone di fascia alta senza jack potrebbe essere il Galaxy Note 10. Il quarto modello dovrebbe essere il Galaxy S10 5G che arriverà sul mercato più tardi.