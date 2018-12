Motorola Moto G7, quattro modelli e tre notch

Luca Colantuoni,

Circa un mese fa erano apparsi online i primi render dei Moto G7 e Moto G7 Plus. Il sito Droid Shout ha ora pubblicato i render degli altri due modelli della serie, ovvero Moto G7 Play e Moto G7 Power. Confrontando i quattro smartphone si possono notare alcune importanti differenze in termini di design.

Tutti i modelli della serie Moto G6 hanno uno schermo con rapporto di aspetto 18:9. Motorola ha invece deciso di incrementare lo screen-to-body ratio dei nuovi smartphone, scegliendo il notch. Tuttavia la forma della “tacca” non sarà la stessa per tutti i modelli. Le immagini mostrano un notch a goccia per Moto G7 e Moto G7 Plus, mentre i Moto G7 Play e Moto G7 Power hanno un notch tradizionale, ma di dimensione differente. Quello del Moto G7 Play è più largo, in quanto ospita anche il flash LED oltre alla fotocamera frontale.

La cornice inferiore è piuttosto evidente e include il logo Motorola. Caratteristica comune è il lettore di impronte digitali sul retro, sotto il logo M come per il Moto G6 Play (nei Moto G6 e Moto G6 Plus è frontale). Nessuna modifica invece per il layout e il numero di fotocamere posteriori: due per Moto G7 e Moto G7 Plus, singola per Moto G7 Play. Anche il Moto G7 Power ha una sola fotocamera posteriore.

Sulle specifiche circolano varie ipotesi. Sicuramente il Moto G7 Plus sarà il modello più potente, forse con Snapdragon 710. La peculiarità del Moto G7 Power sarà ovviamente l’elevata capacità della batteria, forse 5.000 mAh. L’annuncio è previsto per aprile 2019, ma Motorola potrebbe anticipare il debutto al Mobile World Congress di Barcellona.