Red Dead Online festeggia il Natale con un update

Non manca ormai molto a Natale 2018 e molti sviluppatori di videogiochi, da Blizzard a Epic Games, stanno celebrando il periodo delle festività aggiornando i propri titoli con eventi a tema. Risponde all’appello anche Rockstar Games, che ha deciso di diffondere lo spirito natalizio fornendo un piccolo update per Red Dead Online.

Il contenuto di Rockstar per queste vacanze è una vera chicca: niente di così appariscente in realtà, ma tanto basta per portare un po’ di festa nel gioco a sfondo western. Il team ha fatto in modo che i pianisti di ogni saloon sulla mappa suonino autentici canti natalizi dell’800, e anche alcuni inni popolari. Tra i brani si annoverano “Deck the Halls”, “Up on the House Top”, “Gloria in excelsis Deo”, “Hark! The Herald Angels Sing” e molti altri.

L’aggiunta di queste canzoni natalizie è l’ultimo degli sforzi di Rockstar per garantire che Red Dead Online rimanga il più coinvolgente e divertente possibile; lo studio continuerà a distribuire aggiornamenti della beta per perfezionare adeguatamente il titolo. Come spiegato in precedenza dallo sviluppatore sarà un processo continuo per il prossimo futuro, quindi non si può dire con certezza quando verranno risolti tutti i problemi di cui soffre e quando l’economia di gioco sarà equilibrata la componente multiplayer di RDR2.

Nonostante l’aggiornamento natalizio di Rockstar per Red Dead Online non sia sostanziale, è un piccolo tocco di classe che potrebbe deliziare i fan e rendere il mondo di gioco ancora più autentico. E con lo sviluppatore che celebra le festività in-game, ci si chiede se deciderà di festeggiare anche altre ricorrenze. Vale la pena notare che Rockstar ha commemorato eventi come il Giorno dell’Indipendenza in GTA Online, quindi è probabile che anche Red Dead Online segua questa scia.