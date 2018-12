Milano, basta un SMS per pagare la sosta

Filippo Vendrame,

All’interno del Comune di Milano basta adesso un semplice SMS per pagare la sosta utilizzando il credito residuo della propria SIM o l’addebito in fattura telefonica. All’interno di tutto il territorio comunale della capitale lombarda ha preso il via ufficialmente il servizio di Mobile Parking. I clienti di TIM, Wind Tre e Vodafone potranno così acquistare i titoli di sosta direttamente dal proprio smartphone senza utilizzare la carta di credito né caricare un borsellino elettronico.

Sfruttare questa opportunità è davvero molto semplice. Dopo aver parcheggiato il proprio veicolo, l’utente dovrà inviare un SMS al 48444 scrivendo il codice dell’area di sosta (visualizzabile sul cartello stradale) e la targa del proprio veicolo, separati dal punto (ad esempio: 0227.AN914VV). Dopo pochi secondi, riceverà un SMS a conferma dell’acquisto e i dati saranno trasmessi automaticamente al personale incaricato per i controlli. La sosta acquistata via SMS ha durata standard di un’ora ma potrà essere rinnovata. 10 minuti prima della scadenza si riceverà un SMS gratuito di preavviso.

Il servizio di pagamento della sosta, sviluppato in sinergia con DV Ticketing ed i principali operatori telefonici, si aggiunge a quelli già attivi da marzo 2015 per l’acquisto del biglietto dei mezzi pubblici ATM (Bus e Metro) e l’accesso dell’Area C. L’accesso avviene sempre inviando un SMS di richiesta al 48444, un unico numero dedicato alla città di Milano per gli acquisti con il credito telefonico.

Nell’SMS di richiesta bisognerà scrivere ATM per il biglietto urbano, FIERA per il biglietto extraurbano verso Rho-Fiera, AREAC e la targa del proprio veicolo separati dal punto per il titolo giornaliero di Area C oppure il codice dell’area di sosta e la targa del proprio veicolo, separati dal punto per pagare la sosta.

Gli acquisti in mobilità con credito telefonico sono in forte crescita e sempre più apprezzati per la loro semplicità ed universalità di utilizzo: solo a Milano sono più di 400.000 gli utenti che utilizzano il Mobile Ticketing (oltre 1 milione nel resto di Italia) e più di 6 milioni i titoli digitali di ATM venduti dal lancio.

In particolare, questo nuovo servizio di mobile parking si aggiunge in un momento strategico al portafoglio di servizi digitali offerti da ATM, poiché verranno eliminati dalla circolazione i “gratta e sosta”, e va nella direzione della digitalizzazione e della creazione di servizi innovativi per la smart city Milano.

Il costo della sosta dipende dall’area in cui si parcheggia e ad esso si aggiunge quello della richiesta, che varia a seconda dell’operatore di appartenenza. Inoltre, gli utenti possono fruire dei servizi di Mobile Ticketing direttamente attraverso le app dei singoli operatori telefonici: TIMpersonal, 3Mobility, Vodafone Trasporti.