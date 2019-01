CES 2019: Acer Swift 7 e Chromebook 315

Luca Colantuoni,

Acer ha annunciato al CES 2019 di Las Vegas due interessanti prodotti. Il nuovo Swift 7 è un notebook di fascia alta con un telaio leggero e sottile, mentre il Chromebook 315 integra i recenti processori AMD di settima generazione.

Acer Swift 7 (2019)

La versione 2019 dello Swift 7 possiede un telaio in lega di magnesio-litio e magnesio-alluminio, un materiale che offre leggerezza e resistenza allo stesso tempo. Lo spessore del notebook è di appena 9,95 millimetri, mentre il peso è 890 grammi, in pratica il massimo in termini di portabilità. Lo schermo IPS da 14 pollici, protetto dal Gorilla Glass 6, è touch con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Lo spessore ridotto delle cornici ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 92%.

La dotazione hardware comprende un processore dual core Intel Core i7-8500Y (senza ventola), fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 512 GB, due porte USB 3.1 Type-C, moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0, webcam con supporto HDR, tastiera retroilluminata e touchpad in vetro. Sotto il pulsante di accensione è presente il lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello. La batteria offre un’autonomia fino a 10 ore. Il prezzo della versione con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è 1.999 euro. Il notebook arriverà in Europa ad aprile.

Acer Chromebook 315

Il Chromebook 315 è il primo modello Acer con processori AMD della serie A. Nello specifico si tratta dei nuovi dual core A6-9220C e A4-9120C a 2,7 e 2,4 GHz con GPU integrata Radeon R5 e R4. Lo schermo IPS, disponibile in versione touch e non-touch ha una diagonale di 15,6 pollici e una risoluzione full HD (1920×1080 pixel).

La dotazione hardware comprende anche una RAM fino a 8 GB, storage fino a 32 GB, due porte USB Type-C, due porte USB 3.0 Type-A, moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2, webcam HD e altoparlanti stereo ai lati della tastiera retroilluminata. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, ma è possibile installare anche le app Android. Il Chromebook 315 arriverà in Europa nel mese di aprile. Il prezzo base è 399 euro.