CES 2019: Lenovo Yoga S940, C730 e A940

Luca Colantuoni,

Oltre ai nuovi ThinkPad X1 e Legion, Lenovo ha presentato al CES 2019 altri tre prodotti per l’utenza professionale che offrono il massimo in termini di produttività, prestazioni e sicurezza. Si tratta dei convertibili Yoga S940/C730 e del PC all-in-one Yoga A940, concorrente diretto del Surface Studio di Microsoft.

Lenovo Yoga S940

Il Lenovo Yoga S940 è il primo notebook al mondo con Contour Glass (il vetro è leggermente curvo in prossimità delle cornici). Lo schermo IPS da 14 pollici è disponibile con risoluzione full HD Dolby Vision HDR o 4K con HDR400. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di ottava generazione, fino a 16 GB di memoria, SSD PCIe fino a 1 TB, connettività WiFi 802.11ac, tre porte USB Type-C, altoparlanti Dolby Atmos e webcam IR per Windows Hello. Le funzionalità più interessanti sono racchiuse in Lenovo Smart Assist (verranno attivate tramite aggiornamento a maggio).

Si tratta di funzionalità IA che offrono sicurezza e privacy in ambito aziendale. Durante le video chiamate viene automaticamente filtrato il rumore ambientale. Quando non c’è nessuno davanti al notebook, lo schermo viene bloccato. Grazie al tracciamento degli occhi, del viso e dello sguardo è possibile anche spostare finestre e contenuti verso un monitor esterno, senza toccare il display o usare il mouse. Lo Yoga S940 sarà in vendita da maggio ad un prezzo base di 1.499,99 dollari.

Lenovo Yoga C730



Il Lenovo Yoga C730 non offre le funzionalità IA dello Yoga Y940, ma possiede uno schermo AMOLED da 15,6 pollici con risoluzione 4K (prodotto da Samsung). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 512 GB, altoparlanti JBL con Dolby Atmos, due porte USB 3.0, una porta USB Type-C, uscita HDMI, lettore di impronte digitali e stilo Active Pen 2. Il notebook sarà disponibile da marzo ad un prezzo base di 1.649,99 dollari.

Lenovo Yoga A940

Il Lenovo Yoga A940 è indirizzato principalmente a designer, artisti e creativi in genere. Lo schermo touch da 27 pollici con risoluzione 2K o 4K può essere inclinato e ruotato, facilitando la scrittura e il disegno tramite stilo. Ai lati della cerniera sul retro del display può essere inserito il Precision Dial, una manopola che permette di semplificare alcune operazioni, come la selezione del tipo di pennello nei software di fotoritocco. Il controller è supportato da Adobe Illustrator/Photoshop/Lightroom e Microsoft Word/Excel/PowerPoint.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di ottava generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe fino a 512 GB, hard disk fino a 2 TB, scheda video AMD Radeon RX 560, altoparlanti Dolby Atmos, moduli WiFi 802.11ac e Gigabit Ethernet, quattro porte USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta USB 3.1, una porta Thunderbolt e card reader 3-in-1. Il Lenovo Yoga A940 sarà disponibile da aprile ad un prezzo base di 2.349,99 dollari.