Samsung Galaxy S10 E invece di Galaxy S10 Lite?

Anche se l’attenzione degli utenti e della stampa specializzata è rivolta al CES 2019 di Las Vegas, le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10 continuano ugualmente e l’ultima riguarda il modello più economico. Secondo un’azienda cinese, il Galaxy S10 Lite verrà commercializzato come Galaxy S10 E.

L’informazione arriva da un fornitore di lunga data del rivenditore Mobile Fun che offre accessori per smartphone, quindi sembra abbastanza attendibile. La stessa fonte afferma che il Galaxy S10 E non avrà un lettore di impronte digitali in-display, né sul retro. Ciò significa che il sensore potrebbe essere sul lato destro. Lo smartphone, come gli altri modelli, avrà sicuramente uno schermo Infinity-O con un piccolo foro nell’angolo superiore destro (in corrispondenza della fotocamera frontale), ma sarà flat, non curvo.

Le diagonali del pannello Super AMOLED saranno 5,8 pollici (Galaxy S10 E), 6,1 pollici (Galaxy S10), 6,4 pollici (Galaxy S10+) e 6,7 pollici (Galaxy S10+ 5G). Non ci sono novità per quanto riguarda le altre specifiche: processori Snapdragon 855 e Exynos 9820, fino a 8 GB di RAM, storage fino a 512 GB, una o due fotocamere frontali e due o tre o quattro fotocamere posteriori, in base al modello. Queste sono invece le possibili capacità delle batterie: 3.100 mAh (Galaxy S10 E), 3.500 mAh (Galaxy S10), 4.000 mAh (Galaxy S10+) e 5.000 mAh (Galaxy S10+ 5G).

Samsung avrebbe pianificato l’evento Unpacked a San Francisco, circa una settimana prima del Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Tre modelli arriveranno sui principali mercati entro marzo, mentre il Galaxy S10+ sarà disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud, in quanto gli altri paesi non hanno ancora attivato le reti 5G.