Audi vuole sfidare Tesla e la Model Y

Filippo Vendrame,

Audi ha deciso di fare davvero sul serio nel settore delle auto elettriche e di mettere nel mirino Tesla. Il costruttore tedesco ha in programma di presentare il prossimo marzo durante il Salone dell’auto di Ginevra un piccolo SUV completamente elettrico. Andreas Mindt, Head Exterior Design di Audi, ha dichiarato che questa nuova autovettura sarà una sorta di versione più piccola della nuova e-tron.

Trattasi di un progetto molto interessante e la data del lancio non sarebbe stata scelta a caso visto che in questo periodo Tesla dovrebbe presentare la nuova Model Y, cioè un crossover elettrico basato sulla Model 3. Il futuro mini SUV elettrico di Audi dovrebbe essere basato sulla piattaforma MEB, la stessa su cui sarà basata la futura Volkswagen ID. Ma Audi non intende certamente fermarsi qui perché entro fine anno sarebbe in arrivo anche un’ulteriore autovettura elettrica sempre derivata dal progetto e-tron. Su questo nuovo mini SUV elettrico non si sanno molti particolari ma se davvero punterà ad entrare in competizione con la Tesla Model Y è chiaro che dovrà essere proposto ad un prezzo simile.

Il lancio commerciale potrebbe avvenire entro il 2021. Audi sembra avere le idee ben chiare sul fronte della mobilità elettrica. La nuova e-tron sembra avere convinto per qualità e tecnologia e il costruttore tedesco sembra intenzionato a premere sull’acceleratore per proporre ai suoi clienti un numero maggiore di modelli elettrificati.

Il mini SUV e-tron non sarà sicuramente l’unica sorpresa elettrica del Salone di Ginevra. Molti altri produttori hanno pianificato di sfruttare il palcoscenico di Ginevra per presentare i loro nuovi modelli elettrici. Il 2019 si preannuncia quindi davvero molto interessante per la mobilità elettrica.