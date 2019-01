LG G8 ThinQ, poche novità rispetto al G7 ThinQ?

Luca Colantuoni,

Oltre allo smartphone dual screen, LG dovrebbe annunciare al Mobile World Congress 2019 di Barcellona il successore dell’attuale G7 ThinQ. In base ai render pubblicati dal sito 91mobiles.com, il G8 ThinQ avrà un design piuttosto simile. Un dirigente LG ha tuttavia smentito che si tratta del nuovo top di gamma.

La parte frontale dello smartphone sembra identica a quella del G7 ThinQ. Nella parte superiore dello schermo è presente un notch, ma per il nuovo modello sono previste due fotocamere, come nel V40 ThinQ. Nessuna novità invece per i materiali (sandwich alluminio-vetro) e per il display (6,1 pollici con risoluzione di 3120×1440 pixel). Lungo il bordo inferiore ci sono la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Invariata anche la posizione dei pulsanti di accensione, volume e Google Assistant.

La principale differenza estetica si nota sul retro dello smartphone. La doppia fotocamera posteriore è stata ruotata di 90 gradi (con il flash LED a destra) ed ora ha un layout simile quella del V40 ThinQ. C’è anche il tradizionale lettore di impronte digitali. LG non dovrebbe quindi utilizzare un sensore biometrico di tipo ottico (sotto lo schermo). Invece della normale capsula auricolare o dei comuni altoparlanti potrebbe essere utilizzata la tecnologia SoD (Sound on Display) che permette di trasmettere il suono attraverso il vetro.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore Snapdragon 855, almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Uno dei pochi difetti del G7 ThinQ è la batteria sottodimensionata. Si spera quindi che quella del G8 ThinQ abbia una capacità maggiore di 3.000 mAh.

Ken Hong, responsabile delle comunicazioni di LG, ha scritto su Twitter che i render non sono reali e che il leak è sbagliato. Forse lo smartphone raffigurato è un altro modello oppure si tratta di un design preliminare del G8 ThinQ.