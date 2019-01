Satya Nadella conferma Microsoft 365 consumer

Filippo Vendrame,

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha confermato ufficialmente che la società sta lavorando ad una versione consumer di Microsoft 365. Circa un mese fa, la casa di Redmond aveva pubblicato un annuncio di lavoro che faceva intendere che stesse lavorando proprio su questo progetto. Oggi, infatti, Microsoft 365 è un prodotto dedicato esclusivamente al mondo aziendale che offre in un’unica soluzione un abbonamento a Windows 10, a Office 365 e a Enterprise Mobility + Security.

Satya Nadella non ha voluto condividere ulteriori dettagli se non che la società affronterà molto presto questo argomento. Vista la partecipazione della casa di Redmond al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, è molto probabile che proprio in quella sede Microsoft annunci Microsoft 365 per i clienti consumer. Difficile capire, oggi, come potrebbe essere strutturato questo abbonamento per i clienti privati. Oltre all’ovvia presenza di Windows 10, è possibile che includa anche Office 365, Skype ed altri servizi. Un prodotto che potrebbe risultare molto utile per tutti coloro che cercano un’esperienza completa di tutti i software Microsoft ma che non vogliono barcamenarsi in tanti piccoli abbonamenti.

Non è escluso nemmeno che Microsoft 365 per il mercato consumer possa essere collegato in qualche maniera anche al mondo dei Surface, magari come abbonamento dedicato da includere nell’acquisto del prodotto.

Trattasi comunque solamente di supposizioni. L’unico dato certo è che Satya Nadella ha confermato che arriverà la versione consumer di Microsoft 365. L’appuntamento è quindi per la conferenza stampa del MWC 2019 che si terrà a Barcellona domenica 24 febbraio alle ore 17.

In quella sede, Microsoft dovrebbe annunciare importanti novità anche per il suo futuro visore per la Mixed Reality HoloLens 2. Dopo alcuni anni di assenza, Microsoft sembra intenzionata a portare tante novità alla fiera spagnola.