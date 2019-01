Air.Wear è la batteria indossabile per gli AirPods

Antonino Caffo,

Gli AirPods, come tutti i prodotti hi-tech, hanno bisogno di essere ricaricati. Seppur nella confezione di vendita vi sia la custodia che serve anche a dotare di nuova energia gli auricolari, anche questa ha vita non così lunga e dunque ci si potrebbe ritrovare, ben prima della fine della giornata, con un paio di oggetti molto carini e di design alle orecchie, senza che siano utili. Qui arriva Air.Wear.

Pubblicata come campagna su Indiegogo, Air.Wear potrebbe essere la soluzione definitiva per tutti i possessori di un paio di AirPods. Nella pratica si tratta di un cavetto che, come quelli classici per gli auricolari tradizionali, si connette alla base delle cuffiette per poi tenerle al collo. In questo modo si trasformano i Pods in un paio di gadget tradizionali, senza il beneficio del wireless ma ci si assicura anche almeno quattro ricariche complete.

All’interno del filo infatti passano dei connettori legati ad una batteria, capace di donare nuova energia più di una volta al giorno. Una volta raggiunto il 100%, si stacca il cavetto e lo si ripone in tasca o nello zaino, continuando a sfruttare gli AirPods come prima.

E non è tutto, Air.Wear integra anche il controllo del volume, per consentire di usare in maniera più semplice e veloce anche le impostazioni audio, durante la ricarica. Lo stesso cavo si collega poi a un adattatore USB-C quando scarico. Supponendo che arrivi davvero sul mercato, si tratterebbe di un’alternativa sicuramente interessante alla soluzione di Apple, un modo per tenere gli auricolari vicino alle orecchie anche quando non vengono utilizzati.

Mentre la custodia ufficiale è stata studiata per essere il meno invasiva possibile, spesso le persone hanno troppo facilmente perso o dimenticato altrove i Pods, portando sviluppatori di terze parti, come Twelve South, a sviluppare clip per vestiti e borse. Chi è interessato a sostenere il progetto, che promette di consegnare i suoi primi caricatori entro marzo, può dirigersi su Indiegogo e dedicare 55 dollari più 21 dollari di spedizione per assicurarsi un Air.Wear al lancio.