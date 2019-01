Nokia 9 PureView, annuncio al MWC 2019

Luca Colantuoni,

Manca ancora il comunicato ufficiale, ma ormai non sembrano esserci dubbi. Il primo top di gamma di HMD Global verrà annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. L’invito, apparso su un sito cinese, mostra chiaramente il modulo fotografico posteriore del Nokia 9 PureView. In una seconda immagine si nota invece un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro dello schermo.

Il Chief Product Officer, Juho Sarvikas, aveva pubblicato su Instagram un breve video che elenca gli smartphone presentati al Mobile World Congress 2018, dando appuntamento all’edizione 2019 con l’hashtag #coolnewstuff. Lo stesso hashtag è presente nell’invito all’evento che si svolgerà il 24 febbraio nella città catalana. Si possono vedere quattro fotocamere e il flash LED. La quinta fotocamera non è visibile, ma il layout sarà quasi certamente identico a quello nell’immagine all’inizio dell’articolo.

In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane, il Nokia 9 PureView dovrebbe avere uno schermo 18:9 da 5,99 pollici (OLED con HDR10) con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, lettore di impronte digitali in-display, batteria da 4.150 mAh con supporto alla ricarica wireless e sistema operativo Android 9 Pie in versione stock (Android One).

Nella seconda immagine si nota invece uno smartphone con fotocamera frontale in-display. Potrebbe trattarsi del Nokia 6.2 o del Nokia 8.1 Plus (forse sono lo stesso prodotto). Al MWC 2019 dovrebbe essere annunciato anche il Nokia 1 Plus con schermo da 5 pollici, processore MediaTek, 1 GB di RAM, 8 GB di storage e Android 9 Pie (Go Edition). Nel corso delle prossime settimane verranno sicuramente divulgate ulteriori informazioni sui nuovi modelli che HMD Global mostrerà in Spagna.