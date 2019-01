Fastweb rende le case sicure ed intelligenti

Filippo Vendrame,

Fastweb ha deciso di puntare dritto verso il mercato delle smart home lanciando un completo portafoglio di soluzioni per rendere le case più intelligenti e più sicure. Il baricentro dell’offerta sono le telecamere di ultima generazione di Ezviz che daranno la possibilità in avere sempre sotto controllo tutti gli ambienti domestici anche da remoto direttamente da smartphone o tablet.

Tutti i già clienti così come i nuovi che sottoscriveranno una offerta fissa tra Internet, Internet+Telefono o fisso/mobile convergente potranno scegliere tra due soluzioni. Starter KIT è la soluzione All-in-One per muovere i primi passi nel mondo della Smart Home che include una telecamera wifi Ezviz C6t (RF Edition) panoramica a 360 gradi, con centrale allarmi integrata, dotata di visione Full HD con funzione audio bidirezionale Parla & Ascolta, di funzione per la visione notturna e rilevamento di movimento, un sensore porta/finestre per il controllo delle chiusure e un telecomando per la gestione dei dispositivi attivati con integrata la funzionalità di anti-panico.

Il tutto al costo di 9 euro al mese per 24 mesi (più 7 euro di spese di spedizione). In alternativa, nel nuovo portafoglio Smart home di Fastweb è disponibile Ezviz Mini 0 Plus, la telecamera wifi e Full HD dotata di illuminatore a raggi infrarossi fino a 7,5 metri con audio bidirezionale e visione notturna per coprire ogni angolo della propria casa ad un costo di 4 euro al mese per 24 mesi (più 7 euro di spese di spedizione).

Starter KIT e la telecamera Ezviz Mini 0 Plus possono essere richieste presso tutti i negozi monobrand Fastweb e i rivenditori multibrand autorizzati, compresa la grande distribuzione, oppure sul sito Fastweb nell’area clienti MyFASTPage. I dispositivi saranno consegnati direttamente a casa entro pochi giorni. A tutti coloro che acquisteranno Starter Kit o la telecamera Mini O Plus entro il 3 marzo 2019, Fastweb verserà le prime 3 rate.

Invece tutti i clienti che sottoscriveranno l’offerta Mobile Voce&Giga potranno richiedere Ezviz LTE Battery Cam, ovvero la telecamera Full HD con modulo Wi-Fi/LTE/4G, dotata di visione notturna e rilevatore di movimento a infrarossi fino a 10 metri, utilizzabile anche in assenza di elettricità o di connessione Internet grazie alla batteria e alla SIM integrata, per una sicurezza garantita ovunque, in casa e all’esterno della casa. L’acquisto prevede un anticipo pari a 49 euro ed una rata di 4 euro al mese per 24 mesi. Ezviz LTE Battery Cam può essere ritirata presso tutti i negozi monobrand Fastweb e i rivenditori multibrand autorizzati, già completa di SIM dati.

Tutti i prodotti Ezviz contenuti nell’offerta sono estremamente semplici da installare e sono configurabili tramite App disponibile su Play Store e App Store. Dopo aver effettuato la registrazione per configurare i dispositivi è sufficiente inquadrare il QR code posto sul retro del prodotto o sul manuale d’uso e selezionare la rete wifi. Attraverso la App sarà poi possibile in pochi click gestire da remoto tutti i dispositivi attivati.