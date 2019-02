Philips porta i suoi monitor a ISE 2019

Antonino Caffo,

Si tiene dal 5 all’8 febbraio la Integrated Systems Europe, meglio conosciuta come ISE, la principale fiera al mondo dedicata all’AV e all’integrazione dei sistemi a cui Philips Professional Display Solutions prenderà parte con le sue più recenti novità in materia. Presso l’Amsterdam RAI Exhibition e Convention Centre, Hall 10, stand K170/H170, Philips mostrerà i prodotti in commercio e le innovazioni di schermi frameless su 4 lati, display curvi SuperWide, le strategie in ambito green e nella tecnologia USB-C docking.

In modo particolare, Philips punterà sulle varie famiglie di monitor per varie esigenze, dedicando all’ISE un percorso tematico davvero particolare. Si va dal modello 499P9H da 49 pollici (48.8″), un display curvo LCD SuperWide che sostituisce facilmente un doppio 27 pollici QHD. Il 499P9H include un’ampia gamma di funzioni interessanti che puntano a produttività e multi-tasking. Queste comprendono l’USB-C docking per una migliore connettività e un trasferimento dati ad alta velocità, un interruttore integrato MultiClient KVM che permette agli utenti di gestire due PC separati simultaneamente e una webcam pop-up Windows HelloTM con riconoscimento facciale.

I 222B9T e 172B9T sono prodotti professionali con tecnologia touchscreen e stylus, che si uniscono ad un design ergonomico completato da un supporto flessibile. In più, la protezione IP54 fornisce la sicurezza di avere uno schermo protetto da contatto, polvere e infiltrazione d’acqua. I monitor presentano anche un’ampia gamma di opzioni di connettività come il VGA, HDMI, USB 3.0 e DVI. Il 221B9T misura 21.5 pollici mentre il 172B9T è da 17 pollici. L’LCD 241B7QGJEB è invece da 24 pollici (23.8”) e ha come punto di forza varie tecnologie volte al risparmio energetico. Il PowerSensor determina infatti la presenza o l’assenza dell’utente per ridurre la luminosità del monitor. Questo è composto da materiali leggeri, 85% di plastica riciclata post-consumo e certificazione TCO.

Infine, il 329P9H da 31.5 pollici (16:9) ha un display premium frameless a 4 lati con UltraClear, immagini di risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) e interruttore integrato KVM. Anch’esso integra la connettività di USB-C docking, la sicurezza di Windows HelloTM pop-up webcam, e l’efficienza del risparmio energetico del PowerSensor. Prezzi e disponibilità da confermare in calce all’evento di Amsterdam.