AOC presenta il monitor CQ32G1

Antonino Caffo,

Arriva a ISE 2019, fiera in corso ad Amsterdam, il nuovo monitor di AOC con numero di serie CQ32G1, esemplare da 31.5 pollici con risoluzione QHD. Pensato per soddisfare le esigenze dei giocatori occasionali, il display vanta 2560 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms e il supporto AMD FreeSync, derivato dalla serie G1 Full HD.

AOC CQ32G1 monta cornici strette (2 mm), sottili bordi neri (5 mm) e un design “frameless”, che lo rendono una soluzione di qualità per qualsiasi ambiente e attività, anche professionali. Particolare di certo interesse è la curvatura 1800R, unita alla tecnologia AMD FreeSync a frequenza di aggiornamento variabile e al rapporto di contrasto statico di 3000:1 con copertura gamma sRGB del 124%; insomma tutto il necessario per fruire in maniera ottimale di foto, film, video e giochi. Ma non solo: AOC ha progettato il monitor anche per rendere più fruibile il gioco a due persone contemporaneamente, attraverso gli angoli di visione di 178°/178°.

A livello di connettività, sul retro AOC CQ32G1 integra due porte HDMI 1.4 e una DisplayPort 1.2, così da semplificare il collegamento di più fonti. La tecnologia AOC Flicker-Free e la modalità LowBlue rendono piacevoli sessioni di gioco più lunghe e un minor affaticamento degli occhi. C’è da dire che, oltre al CQ32G1, la famiglia della serie G1 comprende altri tre modelli: il C24G1 con un display di 24 pollici, C27G1 con un display 27 pollici, e il C32G1 con un display da 32 pollici. Tutti e tre basati su una proporzione di 16:9, pannelli curvi tipologia VA, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta 1 ms MPRT, supporto FreeSync, e funzionano con una risoluzione Full-HD 1920×1080. AOC CQ32G1 è disponibile a partire da febbraio a un prezzo suggerito di 399 euro.