Huawei P30, annuncio alla fine di marzo

Luca Colantuoni,

Huawei annuncerà il suo smartphone pieghevole al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Per la nuova serie P30 si dovrà invece attendere circa un mese. Huawei Poland ha confermato che l’evento di presentazione avrà luogo a Parigi a fine marzo.

Gli attuali Huawei P20 e P20 Pro sono stati annunciati il 27 marzo 2018. Anche per i successori è stato quindi scelto il terzo mese dell’anno, evitando la “ressa” della manifestazione spagnola in programma a fine febbraio. Attraverso un comunicato stampa, Huawei Poland ha dichiarato che verrà raddoppiato il numero di dipendenti nella sede locale, in modo da rafforzare la presenza sul mercato e consolidare la leadership. Lo stesso comunicato svela alcuni dettagli sui prossimi P30:

La forte posizione commerciale dell’azienda deriva tra l’altro dal successo di vendita degli smartphone di punta, ovvero le serie P20 e Mate 20, combinate con la continua domanda di prodotti del segmento medio, tra cui la serie P Smart. Alla fine di marzo di quest’anno, Huawei presenterà a Parigi gli ultimi smartphone della serie P.

Per quanto riguarda le specifiche non ci sono novità. I modelli dovrebbero essere almeno due: P30 e P30 Pro (forse ci sarà anche un P30 Lite). Entrambi avranno probabilmente uno schermo OLED con notch a goccia (6,1 pollici per P30 e 6,5 pollici per P30 Pro), processore Kirin 980 e fino a 12 GB di RAM. Si prevede inoltre il ritorno del jack audio da 3,5 millimetri (eliminati nella serie P20) e un lettore di impronte digitali in-display.

Il P30 dovrebbe avere tre fotocamere posteriori con sensori da 40, 20 e 8 megapixel, mentre per il P30 Pro si ipotizza la presenza di una quarta fotocamera con sensore Time-of-Fight (ToF), utile per catturare l’informazione sulla profondità e per le applicazioni AR/VR. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con l’ultima versione dell’interfaccia EMUI.