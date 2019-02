LG G8 ThinQ, fotocamera frontale 3D

Luca Colantuoni,

LG ha svelato un’interessante caratteristica del nuovo G8 ThinQ che verrà annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Il successore dell’attuale G7 ThinQ integrerà una fotocamera frontale 3D che può essere sfruttata per il riconoscimento facciale.

A fine gennaio era apparso online un render dello smartphone che rivelava la presenza di due fotocamere frontali. Ora il produttore coreano ha confermato che una delle due è di tipo Time-of-Flight (ToF). Il sensore di immagine è il REAL3 di Infineon Technologies, lo stesso presente in altri smartphone, come i Lenovo Phab 2 Pro, Vivo NEX Dual Display Edition e Honor View 20, ma in questi casi è usato per la fotocamera posteriore.

Il funzionamento della tecnologia ricorda il noto TrueDepth di Apple. Invece di migliaia di punti laser viene utilizzata una luce ad infrarossi. Il riconoscimento 3D si ottiene calcolando il tempo impiegato dalla luce per tornare indietro dopo aver colpito il volto. Dato che la tecnologia ToF non è influenzata da sorgenti esterne, il risultato ha un’affidabilità elevata anche in presenza della luce ambientale. Oltre che per l’autenticazione biometrica, la fotocamera frontale del G8 ThinQ potrà essere sfruttata dalle applicazioni AR/VR.

In base al video pubblicato da LG a fine gennaio, il sensore ToF consentirà anche di eseguire alcune operazioni tramite gesture senza toccare lo schermo. Chang Ma, vicepresidente senior e responsabile della Product Strategy di LG, ha dichiarato:

Tenendo a mente l’obiettivo di LG di portare un reale valore aggiunto ai propri clienti, il nostro nuovo top di gamma integra la tecnologia ToF per offrire un sistema di autenticazione sicuro senza sacrificare le potenzialità della fotocamera. LG G8ThinQ con ToF sarà la scelta giusta per gli utenti che cercano uno smartphone premium dalle prestazioni fotografiche senza pari.