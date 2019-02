Samsung Galaxy A50, manuale conferma le specifiche

Luca Colantuoni,

La scorsa settimana sono apparse online le principali specifiche di tre smartphone della serie Galaxy A. Lo stesso produttore coreano ha ora confermato alcune caratteristiche del Galaxy A50, pubblicando in anticipo il manuale del dispositivo. Non è noto quando verranno annunciati, ma si prevede il lancio di nove modelli che copriranno tutte le fasce di prezzo.

Il Galaxy A50 avrà uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), probabilmente lo stesso del Galaxy M30. Samsung ha scelto un display Infinity-U con un piccolo notch che ospita la fotocamera frontale (forse da 25 megapixel). Nella cornice superiore ci sono i sensori di luminosità/prossimità e la capsula auricolare, mentre lungo il bordo inferiore ci sono l’altoparlante, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C.

Il Galaxy A50 è il primo smartphone Samsung di fascia media con lettore di impronte digitali in-display, quasi certamente di tipo ottico, in quanto il più costoso sensore ad ultrasuoni troverà posto solo nei Galaxy S10. Lo smartphone dovrebbe avere un processore octa core Exynos 7904, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, batteria da 4.000 mAh e tre fotocamere posteriori con sensori da 25, 8 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7 (standard), f/2.4 (grandangolare) e f/2.2 (profondità).

La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, radio FM, GPS e LTE con supporto dual SIM. In alcuni mercati sarà disponibile una versione con NFC e MST, quindi potrà essere utilizzata per i pagamenti mobile tramite Samsung Pay. Dimensioni e peso sono 158,6×74,7×7,7 millimetri e 166 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia One UI.