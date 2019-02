Samsung annuncia quattro Galaxy S10

Luca Colantuoni,

Samsung celebra il decimo anniversario della serie con il lancio di quattro Galaxy S10. Il produttore coreano ha introdotto diverse novità rispetto ai precedenti Galaxy S9, come lo schermo Infinity-O e le fotocamere posteriori intelligenti. Tre modelli, ovvero Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+, saranno in vendita a partire dall’8 marzo. Il Galaxy S10 5G arriverà sul mercato in seguito.

I nuovi Galaxy S10 hanno diverse caratteristiche in comune, differenziandosi principalmente per la diagonale dello schermo e il numero delle fotocamere. Tutti hanno un display Dynamic AMOLED con bordi ridotti al minimo e compatibile con la tecnologia HDR10+ che offre una gamma di colori più ampia. L’elevata fedeltà cromatica, certificata da DisplayMate, permette di visualizzare in modo perfetto i contenuti multimediali, anche in presenza di forte illuminazione. Samsung ha inoltre ridotto l’emissione della luce blu, ricevendo la certificazione Eye Comfort da TÜV Rheinland.

Per incrementare lo screen-to-body ratio (91,6% per Galaxy S10e, 93,1% per Galaxy S10/S10+) è stato utilizzato uno schermo Infinity-O. Nell’angolo superiore destro c’è un piccolo foro in corrispondenza delle fotocamera frontale. Il design è stato introdotto con il Galaxy A8s. Tutti i modelli hanno fotocamere posteriori da 12 megapixel con obiettivo ad apertura variabile (f/1.5-2.4) e da 16 megapixel con obiettivo ultra grandangolare (f/2.2). In comune hanno anche la fotocamera frontale da 10 megapixel (f/1.9).

Galaxy S10e

Il Galaxy S10e possiede uno schermo da 5,8 pollici con risoluzione full HD+, processori Exynos 9820 e Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, slot microSD, lettore di impronte digitali capacitivo sotto il pulsante di accensione (lato destro) e batteria da 3.100 mAh. Dimensioni e peso sono 69,9×142,2×7,9 millimetri e 150 grammi, rispettivamente. Quattro i colori disponibili al lancio: Prism White, Prism Black, Prism Green e Canary Yellow. Il prezzo base è 779,00 euro.

Galaxy S10

Il Galaxy S10 possiede uno schermo da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+, processori Exynos 9820 e Snapdragon 855, 8 GB di RAM, 128/512 GB di storage, slot microSD, lettore di impronte digitali ad ultrasuoni in-display, cardiofrequenzimetro e batteria da 3.400 mAh. Questo modello ha una terza fotocamera posteriore con sensore da 12 megapixel e teleobiettivo (f/2.4) con zoom ottico 2x. Dimensioni e peso sono 70,4×149,9×7,8 millimetri e 157 grammi, rispettivamente. Tre i colori disponibili al lancio: Prism White, Prism Black e Prism Green. Il prezzo base è 929,00 euro.

Galaxy S10+

Il Galaxy S10+ possiede uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+, processori Exynos 9820 e Snapdragon 855, 8/12 GB di RAM, 128/512/1024 GB di storage, slot microSD, lettore di impronte digitali ad ultrasuoni in-display, cardiofrequenzimetro e batteria da 4.100 mAh. Questo modello ha le stesse fotocamere posteriori del Galaxy S10, ma un seconda fotocamera frontale da 8 megapixel per catturare l’informazione sulla profondità. Dimensioni e peso sono 74,1×157,6×7,8 millimetri e 175 grammi (Ceramic: 198 grammi), rispettivamente. Cinque i colori disponibili al lancio: Prism White, Prism Black, Prism Green, Ceramic Black e Ceramic White (gli ultimi due solo per le versioni da 8 GB/512GB e 12GB/1TB). Il prezzo base è 1.029,00 euro.

Galaxy S10 5G

Il Galaxy S10 5G possiede uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+. Le altre specifiche sono le stesse del Galaxy S10+ con l’aggiunta di una fotocamera posteriore 3D. La batteria ha invece una capacità di 4.500 mAh e supporta la ricarica Super Fast Charging (25 Watt). Accanto al processore Snapdragon 855 dovrebbe esserci il modem Snapdragon X50 5G. Questo modello sarà disponibile inizialmente nei paesi con una rete 5G già attiva. Il prezzo non è stato comunicato.

Tutti i modelli integrano moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, ANT+, GPS, Galileo e LTE Cat. 20 (2 Gbps/150 Mbps). I chip NFC e MST possono essere sfruttati per i pagamenti mobile (Samsung Pay). Altre caratteristiche comuni sono il pulsante Bixby, il jack da 3,5 millimetri, la certificazione IP68, la ricarica wireless inversa (PowerShare), la porta USB Type-C e gli altoparlanti stereo AKG con audio Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI.