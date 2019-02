MWC 2019, BlackBerry KEY2 Red Edition ufficiale

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, BlackBerry KEY2 protagonista con la nuova variante Red Edition. Questo nuovo modello conferisce al BlackBerry KEY2 un design premium, oltre che performances migliorate. Più nello specifico, questo nuovo smartphone è strutturato con una scocca in alluminio Series 7 di colore rosso ed è impreziosito dalle finiture nere dei tasti e dalla parte posteriore testurizzata, sempre di colore nero.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo BlackBerry KEY2 Red Edition dispone di un display IPS LCD da 4,5 pollici con risoluzione 1620×1080 pixel. Cuore pulsante il processore Qualcomm Snapdragon 660 con 6GB di RAM e 128GB di storage. Lo smartphone dispone anche di una doppia fotocamera posteriore da 12 MP. Anteriormente, invece, spicca una fotocamera da 8 MP. Presenti sensori e supporti come 4G LTE, Dual SIM, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS+GLONASS, Beidou, Galileo, USB Type-C, USB 3.0 e il sensore per le impronte digitali. Batteria da 3500 mAh con ricarica rapida.

Il nuovo BlackBerry KEY2 Red Edition utilizza un sistema operativo Android, supporta alcune popolari funzioni, come Google Lens e Google Pay e viene fornito con il nuovo Google Assistant profile, accessibile dalla Convenience Key. Con il profilo Google Assistant sarà ora più facile gestire le attività di lavoro, pianificare la propria giornata, fare una telefonata, inviare un messaggio o controllare i dispositivi IoT domestici.

L’edizione limitata Red Edition verrà lanciata anche con un aggiornamento del software Hub+, che includerà ora una nuova barra Action nella parte inferiore delle applicazioni Hub+, migliorando l’ergonomia ed offrendo agli utenti un rapido accesso a funzioni primarie come la ricerca, l’ordinamento e la composizione. Questa suite, essenziale all’ottimizzazione della produttività, ha anche ricevuto un aggiornamento UX che conferisce a BlackBerry Hub e al BlackBerry Calendar un aspetto più moderno e stilizzato.

BlackBerry KEY2 Red Edition sarà disponibile su alcuni mercati selezionati in Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia a partire da 779 euro. Includerà anche un set di auricolari BlackBerry in una speciale edizione di colore rosso. Inoltre, il BlackBerry KEY2 Red Edition è già disponibile per il preordine in tutta Europa e sul negozio online ufficiale di BlackBerry Mobile.