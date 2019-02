MWC 2019: LG V50 ThinQ 5G con Dual Screen

Luca Colantuoni,

LG ha presentato contemporaneamente due smartphone di fascia alta al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Il V50 ThinQ 5G è il modello più interessante non solo perché supporta le reti di nuova generazione, ma anche per la disponibilità di una custodia che aggiunge un secondo schermo.

Il 5G sarà protagonista assoluto del 2019, come dimostrano gli annunci di Samsung, Xiaomi e Huawei. LG ha invece svelato il suo V50 ThinQ 5G che, grazie al modem Snapdragon X50 5G, permette di raggiungere velocità fino a 20 volte superiore al 4G. Il produttore coreano ha avviato una collaborazione 10 operatori telefonici in Italia, Stati Uniti, Corea del Sud e Australia.

Lo smartphone condivide varie caratteristiche con il precedente V40 ThinQ. Il telaio in alluminio e vetro ha ricevuto le certificazioni IP68 e MIL-STB-810G, quindi possiede un’elevata resistenza. Il V50 ThinQ 5G ha uno schermo OLED FullVision da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), rapporto di aspetto 19.5:9 e supporto HDR10. Nella parte superiore del display c’è un notch che ospita le due fotocamere frontali da 8 e 5 megapixel con obiettivi standard e grandangolare. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Il calore viene smaltito da un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 12, 16 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.5), grandangolare (f/1.9) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo Boombox, Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, porta USB Type-C e pulsante per Google Assistant. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Galleria di immagini: LG V50 ThinQ 5G, immagini dello smartphone

L’accessorio Dual Screen è una custodia protettiva con uno schermo OLED da 6,2 pollici (2160×1080 pixel) che si collega tramite pin magnetici. Può essere utilizzato insieme al display del V50 ThinQ 5G o in maniera indipendente e posizionato con angoli di 104 o 180 gradi. Non necessita di carica separata in quanto usa la batteria dello smartphone. LG non ha comunicato disponibilità e prezzi.