MWC 2019: Samsung Galaxy A50 e A30 con Infinity-U

Luca Colantuoni,

I Galaxy S10 sono stati annunciati il 20 febbraio durante un evento dedicato. Samsung ha comunque partecipato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, presentando i primi due modelli della nuova serie Galaxy A, ovvero Galaxy A50 e A30. Altri membri della famiglia verranno annunciati nelle prossime settimane.

Entrambi i modelli hanno una cover in plastica, un scelta dovuta probabilmente ai costi produttivi. Samsung usa il termine “3D Glasstic” per indicare una materiale lucido come il vetro con angoli arrotondati. Altra caratteristica comune è il display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). La U indica la forma del notch nella parte superiore, all’interno del quale c’è la fotocamera frontale (25 megapixel per Galaxy A50 e 16 megapixel per Galaxy A30) con obiettivo f/2.0.

Il Galaxy A50 integra un processore octa core Exynos 9160, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La dotazione hardware comprende inoltre tre fotocamere posteriori da 25, 8 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità), lettore impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Galaxy A50 sarà disponibile in Italia da aprile ad un prezzo base di 359,00 euro.

Il Galaxy A30 integra invece un processore octa core Exynos 7904, affiancato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La dotazione hardware comprende inoltre due fotocamere posteriori da 16 e 5 megapixel (standard e grandangolare), lettore impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Galaxy A50 non sarà disponibile in Italia.