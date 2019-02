iPad: Apple registra nuovi modelli in India

Marco Grigis,

Il lancio di nuovi iPad, in particolare le edizioni classiche e forse anche un iPad Mini 5, potrebbe essere davvero imminente. È quanto dimostrano alcuni documenti provenienti dall’India, dove di recente Apple ha registrato nuovi modelli per la possibile distribuzione nelle prossime settimane. Un evento Apple potrebbe essere stato programmato per il 25 marzo, anche se le indiscrezioni emerse fino a oggi parlano di una kermesse unicamente orientata all’universo dello streaming video.

I modelli di iPad in questione – registrati presso il Bureau of Indian Standards -sembrano essere i medesimi che, nel corso degli ultimi mesi, Apple ha sottoposto all’Eurasian Economic Commission. In particolare, destano interesse i numeri A2124 e A2133, i quali potrebbero riferirsi sia al successore di iPad 2018 che al tanto chiacchierato iPad Mini 5.

L’arrivo di nuovi tablet da 9.7 pollici sembra essere ormai assodata, considerando anche il grande successo delle due edizioni precedenti. iPad 2017 e iPad 2018, infatti, sono stati due dei modelli più venduti di sempre per Apple, grazie ai loro prezzi contenuti uniti a elevate funzionalità. Per raggiungere questo scopo, Apple ha creato delle economie di scala, recuperando design da meno recenti versioni – come iPad Air – e hardware dalla linea iPhone. Lo stesso dovrebbe accadere anche quest’anno, con un iPad 2019 forse equipaggiato con un chipset della linea A11.

Meno certo è il destino di iPad Mini 5, di cui si discute ormai da parecchio tempo. Apple non aggiorna il piccolo tablet, da 7.9 pollici, dal settembre del 2015: in molti avevano considerato la linea ormai deceduta, anche per la sempre più elevata richiesta di phablet, tuttavia il gruppo di Cupertino potrebbe aver deciso di tornare sui propri passi.

Come già accennato, i nuovi iPad potrebbero essere presentati il 25 marzo, in occasione del lancio della nuova piattaforma di streaming di Cupertino. Per aggiornamenti sul fronte degli iPad Pro, invece, bisognerà attendere l’autunno inoltrato.