Motorola conferma lo smartphone pieghevole

Luca Colantuoni,

In base alle informazioni ricevute dal Wall Street Journal, Motorola annuncerà presto uno smartphone pieghevole. Dan Dery, Vice Presidente della divisione Global Product, ha confermato durante un’intervista che lo sviluppo del dispositivo è iniziato da diversi mesi.

Secondo il report del Wall Street Journal, Motorola avrebbe dovuto annunciare lo smartphone pieghevole entro il mese di febbraio, ma ciò non accadrà. Il dirigente ha tuttavia affermato che il dispositivo non arriverà sul mercato dopo quelli della concorrenza. Quindi si può ipotizzare un lancio ufficiale entro l’estate. Dery non ha fornito dettagli sul design, ma dalle sue parole si deduce che lo smartphone non avrà uno schermo esterno. Le soluzioni scelte da Samsung con il Galaxy Fold e da Huawei con il Mate X sono molto gradevoli dal punto di vista estetico, ma troppo delicate perché lo schermo può essere facilmente graffiato.

Motorola utilizzerà sicuramente un display OLED flessibile protetto da un film plastico, ma solo all’interno. In pratica il dirigente conferma indirettamente il design mostrato in un recente brevetto che descrive uno smartphone simile al noto Razr V3. Invece della tastiera c’è uno schermo che ricopre le due metà, nascondendo la cerniera, come si può vedere nell’immagine in evidenza.

Questo è solo uno dei possibili design. Motorola ha pensato anche ad uno smartphone con doppia cerniera che si piega in tre parti, lasciando un terzo schermo all’esterno. Questa soluzione permette di incrementare la dimensione dello schermo, ma ci sono diversi ostacoli tecnici. Il dirigente non ha svelato ulteriori dettagli sul dispositivo. È certo però che il suo smartphone flessibile arriverà presto sul mercato.