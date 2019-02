MWC 2019: TIM e Qualcomm, streaming multi-view 5G

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2019 il protagonista indiscusso è stato il 5G, la nuova tecnologia che permetterà di rivoluzionare il modo di comunicare aprendo la strada verso l’implementazione di servizi di valore aggiunto oggi non accessibili utilizzando le attuali reti 4G. Proprio in ottica 5G, alla fiera spagnola TIM e Qualcomm che lavorano assieme allo sviluppo delle reti di quinta generazione in Italia, hanno mostrato dal vivo un servizio multimediale innovativo basato sulla connettività 5G NR.

Nei dettagli, l’innovativo servizio multimediale rappresenta un concetto avanzato di second screen sviluppato per i contenuti video e di live streaming in 5G, con lo streaming in multi-view di cinque contenuti in alta risoluzione. Progettato e sviluppato da Vetrya in partnership con TIM, questo servizio offre un’esperienza multimediale di nuova generazione sfruttando la connettività 5G NR in collaborazione con Nokia e lo smartphone Mi MIX 3 5G supportato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 con modem 5G X50 e soluzioni RF Front-End.

Nel dicembre 2018 TIM e Qualcomm Technologies hanno collaborato all’inaugurazione dell’Innovation Hub di TIM dedicato al 5G a Roma realizzando la prima videochiamata 5G NR in Europa sulla banda di frequenza millimetrica (mmWave) della rete TIM.

Mario Di Mauro, Chief Innovation & Customer Experience Officer di TIM:

TIM è entusiasta di partecipare al MWC19 mostrando un’esperienza di servizio multimediale 5G live. Questo traguardo significativo è il risultato della nostra proficua collaborazione con Qualcomm Technologies e conferma la leadership di TIM nell’ambito dell’innovazione, nonchè il suo impegno verso la commercializzazione di servizi 5G in Italia nel 2019, insieme a servizi all’avanguardia e alla migliore esperienza digitale per i nostri clienti.

Enrico Salvatori, SVP and President, Qualcomm EMEA:

Siamo lieti di essere stati coinvolti in questa importante dimostrazione con TIM. Il 5G è qui e demo come questa sono determinanti nel mostrare come i consumatori useranno la tecnologia 5G nei prossimi mesi.