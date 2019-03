Milano Digital Week 2019, il programma di Samsung

Luca Colantuoni,

Samsung ha comunicato il programma completo per la Milano Digital Week 2019 in programma nel capoluogo lombardo dal 13 al 17 marzo. Il produttore coreano ha organizzato una serie di eventi e iniziative che avranno luogo in diverse aree della città, oltre che nel Samsung District in via Mike Buongiorno, 9.

Gli eventi promossi da Samsung riguarderanno diversi temi di assoluta rilevanza per l’industria dell’innovazione italiana, tra cui l’Internet delle cose (IoT), l’intelligenza artificiale, il 5G, le piattaforme di e-learning e l’avvicinamento al mondo digitale degli anziani. Il primo evento dal titolo “Casa Connessa: semplificazione della complessità” è previsto il 13 marzo alla Samsung Smart Arena (via Mike Buongiorno, 9). Verranno trattati diversi argomenti legati alla smart home, alla IA e agli sviluppi della tecnologia 5G in ambito domestico, evidenziando il ruolo dei dispositivi connessi nel semplificare la vita delle persone.

L’evento “Voice Everywhere: il futuro è nei comandi vocali?“, che avrà luogo il 14 marzo alle 10:00 presso l’Auditorium BPM (via Massaua, 6), riguarderà il rapporto uomo-macchina e quindi l’interazione tramite comandi vocali. Alle 14:30 si terrà invece il il convegno “Digital Jump, quando il digitale rivoluziona il modo di fare business” presso la sede di Assolombarda (via Pantano, 9), mentre alle 15:00 presso la sede di Anitec (via San Maurilio, 21) si parlerà di piattaforme di e-learning all’evento “Il Digitale sul Ring“.

Alle 10:00 del 15 marzo è prevista nella Smart Arena la conferenza di BNP Paribas sul tema “Living The New Ecosystem“, mentre nel pomeriggio, sempre nella Samsung Smart Arena, si terrà un’edizione speciale di SAVE for Seniors, l’iniziativa di volontariato aziendale che permette alle persone della terza età di apprendere alcuni principi di tecnologia che possano facilitare la vita di tutti i giorni.

Altri due appuntamenti previsti alla Samsung Smart Arena per le 10:30 e le 15:00 del 16 marzo saranno dedicati a SAVE for Seniors. Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano illustrerà a 180 cittadini over 65 (occorre l’iscrizione sul sito www.milanodigitalweek.com/eventi/) i servizi di pubblica utilità del Comune di Milano, spiegando come scaricare certificati, richiedere il pass per la sosta, prenotare l’appuntamento per la carta d’identità e pagare multe/tasse online.

Infine, il 17 marzo è prevista un’apertura straordinaria della Smart Home del Samsung District per consentire ai visitatori di vedere da vicino e toccare con mano i prodotti tecnologici più recenti dell’intero ecosistema Samsung: smartphone, smart TV, elettrodomestici e altri dispositivi connessi.