Nuovo record per Huawei: 10 milioni di Mate 20

Luca Colantuoni,

Il 26 marzo verrà annunciata la nuova serie P30 che “riscriverà le regole” della fotografia mobile. In attesa dell’evento parigino, Huawei ha comunicato su Twitter di aver raggiunto un importante traguardo, ovvero 10 milioni di Mate 20 consegnati dal lancio sul mercato.

Non è ovviamente la prima volta che il produttore cinese ottiene un simile risultato, ma le 10 milioni di unità sono state vendute in appena quattro mesi e mezzo. Lo stesso numero era stato raggiunto con i P20/P20 Pro in cinque mesi e con i Mate 10/Mate 10 Pro in otto mesi. Il risultato è ancora più sorprendente se si considera il fatto che la serie Mate 20 non è disponibile ufficialmente negli Stati Uniti, ovvero nel mercato più grande del mondo. In base ai dati comunicati a dicembre, Huawei ha venduto oltre 200 milioni di smartphone nel 2018. Se il trend continuerà nel 2019 potrebbe diventare il primo produttore mondiale.

Thank you to everyone who has helped us achieve an incredible 10,000,000 shipments of the #HUAWEIMate20 Series since it was launched in October,2018. We have been overwhelmed by your continued support and will strive to keep improving our full product range. pic.twitter.com/Alyu8KdwhZ — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 11, 2019

Huawei ha incrementato le vendite e il market share soprattutto in Europa e Asia, grazie al suo vasto catalogo, alla qualità degli smartphone e all’ottimo rapporto prezzo/prestazioni dei modelli a marchio Honor. Il produttore cinese è l’unico in grado di contrastare l’ascesa di Xiaomi che domina in alcuni paesi, tra cui l’India, costringendo Samsung ad introdurre novità tecnologiche nei suoi dispositivi di fascia media e bassa.

Caratteristica comune della serie Mate 20 è la tripla fotocamera posteriore con ottiche Leica. Gli obiettivi sono identici per Mate 20 e Mate 20 Pro, ma cambia la risoluzione dei sensori: 16/12/8 e 40/20/8 megapixel, rispettivamente. Differente anche lo schermo: LCD da 6,53 pollici (2244×1080 pixel) per Mate 20 e OLED da 6,39 pollici (3120×1440 pixel) per Mate 20 Pro.

