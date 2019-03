Spotify: Samsung regala 6 mesi di abbonamento

Marco Locatelli,

Già da un po’ di tempo Spotify collabora attivamente con Samsung, collaborazione che pochi giorni fa ha compiuto un ulteriore passo in avanti dal momento che le due società hanno annunciato una importante espansione della loro partnership.

Come scrivono i colleghi di 9to5google, Samsung installerà Spotify su milioni di suoi dispositivi, oltre ad offrire abbonamenti a Premium gratuiti.

Dopo il fallimento del suo servizio di musica in streaming Milk, Samsung ha deciso di portare ad un livello successivo la sua collaborazione con Spotify rendendolo di fatto il “fornitore ufficiale” di musica per le future necessità dell’azienda.

L’accordo include una profonda integrazione con Spotify nei vari dispositivi dell’ecosistema Samsung, dagli smartphone alle tv passando per gli altoparlanti della serie Bixby Home. La più importante novità è certamente il fatto che il colosso coreano ha deciso di preinstallare Spotify sui suoi smartphone Android, cominciando con la famiglia Galaxy S10, incluso il Galaxy Fold, e alcuni device della linea Galaxy A.

E non è finita qua: come già detto, Samsung offrirà ai suoi utenti abbonamento gratuiti per 6 mesi a Spotify Premium. L’offerta al momento pare essere limitata solamente per la famiglia di smartphone Galaxy S10. Ancora però i dettagli di questa operazione non sono stati annunciati ufficialmente da Samsung, quindi non è nemmeno chiaro se e quando ciò accadrà (e se arriverà in Italia).

Nel frattempo Spotify sta letteralmente spopolando in India, dopo aver esordito pochi giorni fa. Il popolare servizio di musica in streaming ha infatti fatto registrare oltre 1 milione di utenti unici nel paese asiatico, risultato che tiene conto sia degli utenti con abbonamento a pagamento che di quelli che ascoltano la musica sulla piattaforma in maniera del tutto gratuita.