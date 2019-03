Walmart produrrà un tablet Android

Antonino Caffo,

Chi cerca un tablet Android a buon mercato, almeno negli Stati Uniti, presto potrà rivolgersi anche a Walmart. No, il riferimento non è al marchio in quanto fornitore di oggetti tecnologici di terze parti ma proprio come produttore in prima persona di tavolette con a bordo il sistema operativo di Google. Si, perché secondo quanto riferito da Bloomberg, Walmart sarebbe in procinto di lanciare la sua gamma di terminali, per porsi come competitor ancora più diretta di Amazon.

Bloomberg descrive il tablet come un “dispositivo economico, adatto ai bambini” che porterà il marchio a concorrere con i big del settore hi-tech. Secondo i documenti depositati presso la Federal Communications Commission degli Stati Uniti, i tablet saranno fabbricati in Cina e dotati del sistema operativo Android, anche se forse con un tocco Walmart, proprio come fa Amazon con il suo Fire OS, basato sul robottino verde.

Un portavoce di Walmart ha confermato che i device sono effettivamente in arrivo, ma non disponiamo ancora di dettagli interessanti per categorizzarli, tra cui il prezzo, una data di lancio o informazioni sulla disponibilità internazionale. Un’altra gola profonda, ha sentenziato che almeno uno dei modelli avrà display da 8 pollici, processore MediaTek MT8163, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibile, con a bordo Android 9 Pie. La scelta non è sicuramente delle migliori in quanto ad hardware ma questo giustificherebbe il prezzo. Del resto, il settore non è in un momento così florido e anche Amazon ha imparato ad abbassare le pretese, puntando più su modelli economici che su eventuali controparti di iPad e simili.

Lo stesso Google sembra muoversi su territori differenti, ovvero verso l’utilizzo di Chrome OS, con una porzione laterale di app Android, come fatto con il recente Pixel Slate. Sembra che il tablet Android di Walmart sarà progettato con linee simili al Tesco Hudl attualmente fuori produzione: qualcosa di abbastanza low-cost da aprirsi ad un acquisto accessibile, tra un prodotto e l’altro.