Nintendo pensa ad un suo smartphone?

Marco Locatelli,

Secondo alcune indiscrezioni apparse sul sito DigiTimes, sembra che Nintendo stia veramente pensando di lanciare un suo smartphone dedicato al gaming.

Secondo quanto scrivono i colleghi di DigiTimes, il colosso di Kyoto starebbe lavorando per realizzare uno smartphone per il gaming e che possa interagire con Nintendo Switch, ad esempio per condividere i dati di giochi o altre informazioni tra i dispositivi. Sentita dai colleghi, Nintendo ha rifiutato di commentare questa indiscrezione.

Nintendo potrebbe realizzare un device non top di gamma, ma più probabilmente una sorta di smartphone di fascia media capace di gestire i suoi titoli senza particolari problemi. Ricordiamo che i giochi di Nintendo per Android e iOS si sono dimostrati degli ottimi prodotti, basti pensare all’amatissimo Super Mario Run o ad altri titoli come Animal Crossing Pocket Camp.

Nell’ultimo anno il mercato degli smartphone per il gaming ha avuto una grande crescita grazie a Razer Phone, Xiaomi Black Shark, Asus Rog Phone e Nubia Red Magic. Quello che Nintendo potrebbe fare al momento è di offrire un prodotto a prezzi contenuti rispetto alla concorrenza

Nel frattempo Nintendo ha annunciato l’arrivo di Labo: Kit VR per Nintendo Switch il 12 aprile, il quarto kit della serie Nintendo Labo che fornisce gli strumenti per montare creazioni di cartone chiamate Toy-Con e usarle in una varietà di giochi. Il nuovo set include sei Toy-Con tra cui il visore VR Toy-Con.