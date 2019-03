Samsung Galaxy A2 Core, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Circa due settimane fa era stata condivisa su Twitter un’immagine del Galaxy A2 Core, uno smartphone con Android Go che Samsung dovrebbe annunciare nei prossimi giorni. Sono ora trapelate le possibili specifiche del dispositivo, mentre sul sito del produttore coreano è stato pubblicato il manuale utente.

Il Galaxy A2 Core sarà il primo modello Android Go della serie Galaxy A. Samsung ha già annunciato i Galaxy J2 Core e J4 Core. Le specifiche sono sempre quelle di uno smartphone di fascia bassa, ma si prevedono prestazioni leggermente migliori, grazie alla possibile presenza del processore octa core Exynos 7870. La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere 1 GB di RAM (forse 1,5 GB) e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD, fino a 256 GB.

Lo schermo TFT avrà probabilmente una diagonale da 5 pollici e una risoluzione qHD (960×540 pixel). Il manuale utente conferma il design tradizionale con grandi cornici superiore e inferiore. Il telaio sarà sicuramente in plastica per mantenere bassi i costi di produzione. Il Galaxy A2 Core dovrebbe inoltre avere una fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash LED, una fotocamera frontale (risoluzione ignota), moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, porta micro USB, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 2.600 mAh.

Lo smartphone verrà offerto in versione single e dual SIM. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo (Go Edition). Le popolari app di Google, tra cui Gmail, YouTube e Maps, sono state ottimizzate per occupare meno spazio di storage e meno RAM durante l’esecuzione. Non è noto al momento se verrà distribuito anche in Italia. Il prezzo sarà sicuramente inferiore ai 100 euro.