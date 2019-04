WinDay, il programma fedeltà di Wind

Filippo Vendrame,

WinDay è il nuovo programma fedeltà di Wind che permetterà ai clienti di vincere tanti premi. Anche l’operatore arancione, brand di Wind Tre, ha deciso di lanciare un’iniziativa promozionale simile a TIM Party di TIM o a Vodafone Happy di Vodafone. WinDay metterà in palio ogni settimana tanti premi o lancerà iniziative speciali dedicate ai clienti mobile dell’operatore.

Il lancio dovrebbe avvenire il prossimo 8 di aprile. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da MondoMobileWeb, WinDay offrirà ogni lunedì un nuovo regalo che potrà essere riscattato dai clienti Wind effettuando un semplice gioco. Ogni mercoledì, invece, sarà lanciato un nuovo concorso a premi che permetterà ai clienti di poter scoprire immediatamente se hanno vinto qualcosa. Da giovedì fino a domenica, invece, gli utenti potranno richiedere un voucher 4X2 che permetterà di poter acquistare quattro biglietti per il cinema al prezzo di due.

Baricentro del programma fedeltà WinDay, l’applicazione MyWind disponibile per dispositivi iOS ed Android. Attraverso l’app, infatti, si potrà accedere a tutti i vantaggi di questa iniziativa.

Trattasi di una novità molto interessante. I programmi fedeltà oggi sono molto gettonati da parte degli operatori per migliorare la fidelizzazione con i loro clienti. Vodafone, su questo fronte, è sempre stato l’operatore più attivo avendo lanciato diverse tipologie di programmi fedeltà nel corso degli anni con ottimi risultati. Anche TIM, con TIM Party e molto attivo su questo fronte da un po’ di tempo a questa parte. Sarà interessante scoprire a questo punto tutti i dettagli di WinDay. Non rimane che attendere il prossimo lunedì per capire cosa Wind sta preparando per i suoi clienti di rete mobile.