Samsung Galaxy S10+ ottimo per giocare

Luca Colantuoni,

Samsung ha già pubblicato una serie di articoli che illustrano in dettaglio le innovazioni introdotte con i Galaxy S10, soffermandosi in particolare sullo schermo Dynamic AMOLED, le fotocamere e le prestazioni. Usando come esempio il gioco Asphalt 9: Legends, il produttore coreano ha sottolineato che il Galaxy S10+ è un ottimo smartphone per il mobile gaming.

Processore e RAM sono i componenti maggiormente sollecitati durante l’esecuzione dei giochi. La GPU integrata negli Snapdragon 855 e Exynos 9820 offre prestazioni fino al 37% superiori a quelle della precedente generazione. Ciò significa che lo smartphone può gestire giochi “pesanti” senza rallentamenti o perdite di fps. Importante anche il contributo offerto dalla veloce memoria RAM LPDDR4X (8 o 12 GB) e dallo spazio di storage (128/512/1024 GB). All’interno del Galaxy S10+ c’è un sistema di raffreddamento a camera di vapore che allontana il calore dal processore, riducendo il rischio del cosiddetto “thermal throttling”.

L’esperienza immersiva è garantita dall’ottimo schermo Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (3040×1440 pixel), considerato dagli esperti di DisplayMate il migliore in assoluto. Altra caratteristica che incrementa il coinvolgimento è il supporto per l’audio Dolby Atmos, grazie al quale l’utente può ascoltare in maniera nitida la musica e gli effetti sonori.

Samsung ha inoltre ottimizzato i nuovi smartphone per i giochi basati su Unity. I Galaxy S10 sono anche i primi dispositivi compatibili con la funzionalità Adaptive Performance che verrà rilasciata nel secondo semestre. Se il gioco usa Unity, le prestazioni verranno incrementate del 10%, senza incidere sull’autonomia della batteria. Il produttore ha infine installato l’app Game Launcher che permette di accedere ai giochi, cambiare le impostazioni ed eliminare le distrazioni, disattivando la ricezione di chiamate e notifiche.