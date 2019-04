Dyson: V11 Absolute, Pure Cool Me e Lightcycle

Flavio Piccioni,

A distanza di un paio di settimane dal lancio globale di New York e in occasione della Design Week di Milano, Dyson ha portato anche in Italia i suoi nuovi prodotti, caratterizzati da elevata tecnologia e cura dei dettagli, e progettati per migliorare il benessere della nostra vita indoor.

Il primo è Dyson V11 Absolute, successore del V10 dello scorso anno che aggiunge nuove funzioni per renderne sempre più semplice l’utilizzo durante le operazioni di pulizia della casa. Come ci ha spiegato Charlie Park, Head of Category Floorcare di Dyson, l’azienda ha ascoltato il feedback dei propri utenti e ha cercato di risolvere le richieste principali giunte al proprio servizio clienti integrando un display LCD in grado di mostrare in ogni momento il livello di autonomia rimanente e la modalità d’uso corrente. V11 viene venduto con una nuova spazzola progettata in modo da aumentare la capacità di aspirazione su tutte le tipologie di superficie, oltre che con le tradizionali bocchette, e riesce ad adattare automaticamente la modalità di aspirazione grazie ad un sofisticato sistema di sensori e all’intelligenza artificiale, senza bisogno di cambiarla manualmente quando si passa da parquet a tappeti o a mattonelle. Dyson V11 Absolute sarà presto disponibile al prezzo consigliato di €649.

Successivamente è stato il momento di Dyson Pure Cool Me, che si aggiunge alla gamma esistente di purificatori e ventilatori Pure Cool. Con un design compatto e un motore ciclonico al suo interno, Pure Cool Me riesce ad aspirare fino al 99,95% di impurità e allergeni trattenendoli all’interno del suo sistema di filtri Hepa. Sfruttando poi il concetto secondo cui due flussi d’aria provenienti da lati opposti vanno a generare un getto unico perpendicolare e ad alta pressione, Pure Cool Me riesce anche a ventilare e rinfrescare l’ambiente, con un getto d’aria orientabile semplicemente con il movimento del disco superiore. Dyson Pure Cool Me sarà disponibile al prezzo consigliato di €349.

Infine la lampada Dyson Lightcycle, disponibile sia in configurazione da tavolo che da terra ed in colorazione bianca o nera, ha un design pulito ed essenziale ma nasconde un cuore smart. Un innovativo sistema di raffreddamento sfrutta una bacchetta di materiale dalla elevata conducibilità termica con una goccia d’acqua al suo interno, che assorbe il calore generato dai LED e lo dissipa in una posizione non troppo vicina ad esso, allo scopo di mantenere i LED più duraturi – l’azienda dichiara fino a 60 anni! – e dalla temperatura di colore sempre perfetta. Inoltre possiamo modificare sia la luminosità che la temperatura di colore della luce utilizzando dei controlli touch sulla lampada, un’app per smartphone, o delle impostazioni predefinite – relax, studio e precisione – che sfruttano i sensori interni per ottimizzare l’emissione in ogni momento della giornata, anche in base all’età dell’utilizzatore. Presente inoltre una suggestiva modalità automatica che regola la luce in base al ciclo del sole nella propria località, simulando i momenti della giornata dall’alba al tramonto. Lightcycle permette di orientare i bracci a piacimento ed integra una porta USB Type-C per ricaricare il proprio smartphone. Il prezzo di vendita consigliato è di €499 per la versione da tavolo e di €749 per la versione da terra.