Samsung, la nuova edizione di Tomorrow Solutions

Antonino Caffo,

Samsung ha confermato la partenza del nuovo Samsung Tomorrow Solutions 2019, una competizione pensata per lo sviluppo di idee mirate a un mondo migliore. Da poche ore, il concorso ha aperto le iscrizioni per la sua sesta edizione, dopo il lancio primario nel 2013. Nonostante le varie declinazioni, questa è la seconda volta che la kermesse assume una dimensione globale, visto che in passato ne abbiamo viste varie locali, per i paesi aderenti.

I candidati possono presentare le loro idee in quattro categorie: istruzione, salute e medicina, ambiente e sicurezza, sviluppo delle comunità locali. Samsung Tomorrow Solutions aiuta i partecipanti a sviluppare e implementare le loro idee, tramite la tecnologia e il software della compagnia, specializzata in alcuni punti proprio per la creazione di innovazione e miglioramento dell’ambiente circostante.

Giunto alla sua settima edizione, la competizione vanta una serie di pubblicazioni di successo che hanno già avuto un impatto sulla società, come un sistema di imaging termico e un dispositivo diagnostico portatile per le malattie degli occhi; soluzioni utilizzate nelle missioni di soccorso antincendio e nei servizi sanitari nei paesi in via di sviluppo, contribuendo agli strumenti in possesso delle organizzazioni locali.

Le squadre che avanzano al round finale, dopo aver superato i turni preliminari e le semifinali, avranno diritto a un supporto finanziario per l’ulteriore sviluppo delle loro soluzioni e un tutoring da parte dei dipendenti e degli esperti di Samsung Electronics nel settore specifico. Ai vincitori saranno assegnati premi pari a circa 180 mila dollari, utili per concretizzare i progetti.

Per capire la valenza dell’iniziativa, basti pensare che il dispositivo diagnostico portatile per le patologie oculari presentato da Project BOM, vincitore del premio 2018 Impact Awards, ha permesso lo sviluppo di una telecamera retinica e una piattaforma di informazioni mediche, attraverso il beneficio degli smartphone del gruppo, per ridurre l’insorgenza di cecità a seguito di un accesso limitato a visite e cure specialistiche.