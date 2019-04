Tesla, restyling in arrivo per le Model S e X

Filippo Vendrame,

Tesla starebbe pianificando un importante restyling per le sue Model S e Model X. Non è la prima volta che si parla di questo argomento ma sono arrivate nuove indiscrezioni che fanno desumere che il restyling sia più importante di quello che si potrebbe credere. Di recente erano emerse alcune notizie su “Project Raven“, un progetto portato avanti da Tesla volto a proporre per le Model S e Model X nuovi e più efficienti motori.

Le nuove motorizzazioni per le auto elettriche di punta dell’azienda americana potrebbero essere solo la punta dell’iceberg di un restyling ben più corposo. Secondo Electrek che ha riportato queste indiscrezioni, Tesla aggiornerà anche i pacchi batterie delle Model S e Model X utilizzando la stessa architettura utilizzata all’interno di pacchi batteria delle attuali Model 3. Non è chiaro che capacità Tesla offrirà alle sue future nuove Model S e Model X ma si vocifera che la società americana possa offrire pacchi batteria con capacità superiore agli attuali 100 kWh. Inoltre, grazie alla nuova architettura delle batterie, le nuove Model S e Model X potranno sfruttare al massimo tutti i vantaggi dei nuovi Supercharger V3 che offrono una potenza di ricarica sino a 250 kW.

Inoltre, i nuovi modelli dovrebbero disporre, in Europa, della presa CCS Combo. Non è chiaro, però, quando questo restyling tecnico potrebbe essere ufficialmente annunciato. Queste novità tecniche potrebbero anche essere lanciate con un rinnovamento degli interni di cui se ne parla già da un po’ di tempo. Un refresh che renderebbe gli interni delle Model S e Model X più simili a quelli delle Model 3.

Non è chiaro se anche il design esterno sarà modificato. Un refresh tecnico è molto importante per Tesla. Le vendite delle sue ammiraglie sono calate di recente, anche a causa del lancio della Model 3 e quindi un rilancio con nuovi contenuti è sicuramente molto importante per sostenere le vendite di questi modelli.