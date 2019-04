iPhone XI: aumenta lo spessore, nuovo pulsante

Marco Grigis,

Giungono nuove indiscrezioni sul conto di iPhone XI, la linea degli smartphone che Apple potrebbe presentare il prossimo autunno. CashKaro e OnLeaks hanno realizzato dei nuovi render del dispositivo, sulla base degli stampi industriali e degli schemi di design pubblicati sui social network cinesi nelle scorse settimane, ipotizzando due novità: uno spessore maggiore rispetto alle attuali versioni in commercio e l’inclusione di un nuovo pulsante.

I nuovi iPhone XI vedranno delle dimensioni a schermo perfettamente identiche ai predecessori iPhone XS e iPhone XS Max, quindi rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici. Lo spessore totale dei device è però destinato a crescere: a seconda dei modelli, si raggiungeranno i 7.8 e gli 8.1 millimetri. Gli smartphone di Apple oggi nei negozi, invece, hanno entrambi uno spessore di 7.7 millimetri. Questa misurazione non tiene ovviamente conto dell’area destinata alle tre fotocamere posteriori, queste ultime sporgenti e racchiuse in un apposito quadrato ricavato dalla scocca.

Secondo quanto rivelato, l’area delle fotocamere sarà coperta da uno strato singolo di vetro, quest’ultimo posto anche a protezione del flash. Nel mentre, non è ancora chiara la tecnologia e le funzionalità del terzo obiettivo: le prime due fotocamere dovrebbero essere classici teleobiettivi e grandangoli, mentre sulla new entry non vi è accordo. Per alcuni si tratterebbe di un obiettivo “time of flight”, pensato quindi per la scansione tridimensionale degli ambienti, per altri invece potrebbe trattarsi semplicemente di un super-grandangolo.

Non è però tutto, poiché il render presenta anche un nuovo pulsante laterale, destinato alle funzioni “mute” di iPhone XI. Quest’ultimo potrebbe avere una forma circolare, molto simile alla medesima levetta montata sulle prime generazioni di iPad.

Così come già accennato, i nuovi iPhone XI e iPhone XI Max non verranno presentati al pubblico prima del prossimo settembre, così come da tradizione per Apple da qualche anno a questa parte. I prezzi dovrebbero rimanere allineati alle attuali versioni.